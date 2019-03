Une prodige des échecs sur Netflix, d'après Le Jeu de la dame de Walter Tevis

Anya Taylor-Joy (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Petite fille, Beth Harmon a appris les échecs à l'orphelinat. Prodigieusement douée, elle devient rapidement une joueuse exceptionnelle. Mais le milieu des échecs est féroce, les intrigues les plus sournoises sont permises, et les États vont jusqu'à s'affronter à travers leurs champions respectifs. Sa rencontre avec le champion soviétique sera l'occasion d'une confrontation impitoyable.

Publié en version originale sous le titre The Queen's Gambit en 1983, puis traduit en français par Pierre Alien pour les éditions Albin Michel en 1990, Le Jeu de la dame est l'un des trois romans noirs de l'écrivain américain Walter Tevis, également connu pour son œuvre de science-fiction.Le résumé de l'éditeur pour Le Jeu de la dame :Si l'actrice américaine Anya Taylor-Joy devrait interpréter Beth Harmon, le reste du casting n'est pour l'instant pas connu, pas plus qu'une éventuelle date de tournage ou de diffusion.L'adaptation du livre en minisérie devrait être assurée par le producteur et scénariste Scott Frank (Logan, Godless) et Allan Scott (Les Sorcières, Vengeance secrète). Scott Frank lui-même devrait réaliser les épisodes de la minisérie : il avait déjà signé, en 2011, un épisode de Shameless, et l'ensemble de la minisérie Godless.via Deadline