Une sélection de romans et poèmes pour le Prix Littéraire de la Vocation

Les sélections sont les suivantes :Diane Château Alaberdina – La Photographe - Gallimard – 25 ansLouise Chennevière – Comme la chienne – Editions P.O.L - 26 ansBertille Dutheil – Le Fou de Hind – Belfond – 28 ansVictor Jestin – La chaleur – Flammarion – 25 ansMaëlle Lefèvre – Jiazoku – Albin Michel – 19 ansHector Mathis – K.O. – Edition Buchet Chastel – 26 ansLola Nicolle – Après la fête – Edition Les Escales – 26 ansPaul-Thomas Cavallo – Les chemins le bruitVictor Roussel – La diplomatie des fossilesFlora Souchier – Sortie de routeLes membres du jury du prix littéraire sont Kaouther Adimi. Jean-Luc Barré, Alain Germain, Anne de La Baume, Marie-Francoise Leclère, Christophe Ono-dit-Biot, Erik Orsenna, et Philippe Taquet. Avec la participation, également, de @Squirelito, @LaCauseLittéraire, @DominiqueSudre et @nicolemotspourmots.Les membres du jury du prix de poésie sont Fabienne Courtade, Benjamin Le Bras, Emmanuel Moses, Sophie Nauleau, Elsa Pattot, Lysiane Rakotoson, Bernard Thomasson et Vincent Vivès.Les prix seront décernés le 24 septembre à 12h30.