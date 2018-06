Une sélection pour le Prix Céleste Albaret, qui salue un livre sur Marcel Proust

Prix littéraire fondé par la Société des Hôtels Littéraires, en partenariat avec la librairie Fontaine Haussmann et le concours de l’association Cocktail et Culture, le Prix Céleste Albaret récompense chaque année un livre écrit sur Marcel Proust ou son œuvre. Le 4e Prix Céleste Albaret sera remis le 28 juin prochain à l’Hôtel Littéraire Le Swann.











La sélection de la 4ème édition du Prix Céleste Albaret est la suivante :

Jérôme Bastianelli et son Dictionnaire Proust-Ruskin, aux éditions Classiques Garnier, où il étudie l’influence de John Ruskin sur Proust et les points de rencontre entre les deux écrivains.Evelyne Bloch-Dano pour Une jeunesse de Marcel Proust, aux éditions Stock, où elle analyse les questionnaires de l’écrivain et nous fait découvrir son époque et sa génération.Jean-Claude Lamy avec Céleste et Sagan, pour l’amour de Proust chez Albin Michel où il imagine une rencontre entre les deux femmes, réunies par leur passion commune pour Marcel Proust.Patrick Mimouni avec Les mémoires maudites, Juifs et homosexuels dans l’œuvre et la vie de Marcel Proust, aux éditions Grasset, où il réfléchit sur ces deux thèmes essentiels de la Recherche en nous invitant à renouveler notre regard sur l’œuvre.Les délibérations du Jury composé par Jean-Paul Enthoven, Michel Erman, Laure Hillerin, Jacques Letertre, Mireille Naturel, Jürgen Ritte et le lauréat de l’année précédente, Philippe Berthier (pour Charlus aux éditions Bernard de Fallois), auront lieu le 21 juin au restaurant le 21, rue Mazarine et le Prix sera officiellement remis le jeudi 28 juin à l’Hôtel Littéraire Le Swann à 19h.