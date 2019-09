. Une sélection pour le Prix du 2e roman Alain Spiess 2019

La sélection est la suivante :Capucine et Simon Johannin, Nino dans la nuit, AlliaLola Gruber, Trois concerts, PhébusKevin Lambert, Querelle, Le nouvel AttilaLucie Taïeb, Les Échappées, L'OgreEmmanuelle Grangé, Les Amers remarquables, ArléaIsmaël Jude, Vivre dans le désordre, VerticalesLe jury réunit Mohammed Aissaoui, écrivain et critique au Figaro, Tahar Ben Jelloun, de l'académie Goncourt, Vincent Blin, professeur de Lettres, Geneviève Damas, écrivaine, comédienne et metteure en scène, François Emmanuel, de l'Académie royale de Belgique, Véronique Jacob, éditrice, Frank Lanot, écrivain, Michel Lederer, traducteur, Joy Sorman, auteure, Françoise Spiess, écrivaine, Jean-Luc Vincent, comédien, et Anita Weber, inspectrice générale honoraire de la Culture.Les membres échangeront le 14 octobre, puis annonceront le nom du lauréat le 17 octobre prochain à la Maison de la poésie, à Paris, à 11 heures.En 2018, le Prix Alain Spiess a été décerné à Nicolas Mathieu pour Leurs enfants après eux, éditions Actes Sud.