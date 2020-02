Une semaine de pépites, amoureusement choisies par votre libraire

Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine rassemble des professionnels passionnés autour d’une certaine idée du métier : soutien à la création éditoriale, qualité de la relation aux lecteurs et aux autres acteurs du livre, maintien d’un réseau de librairies indépendantes sur l’ensemble du territoire régional. Elle compte aujourd’hui 108 librairies adhérentes réparties dans toute la Nouvelle-Aquitaine.Le quotidien d’un libraire est rythmé par l’arrivée des nouveautés, mais ce sont les livres de fond qui les rendent tous uniques. Les « pépites », ce sont ces livres que les libraires aiment tant et qu’ils ont à cœur de défendre depuis toujours, mais aussi ceux auxquels les clients tiennent.Une pépite vous fera pleurer, rire, réfléchir, penser, trembler... Impossible de l’oublier. Avec plus de 100 libraires adhérents, ça en fait des pépites !Pépites en Stock est l’occasion unique de remettre encore plus que d’habitude ces livres sur le devant de la scène, de les partager avec les lecteurs, et que ces derniers fassent de même avec leurs propres coups de cœur.Une semaine d’évènements imaginée par les Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pendant laquelle les libraires donnent rendez-vous à leurs lecteurs pour que chacun partage ses pépites et découvre d’autres coups de cœur. C’est aussi l’opportunité pour les libraires de se rassembler autour d’un événement commun et de faire savoir au public qu’ils sont inscrits dans une dynamique régionale.Au programme, des livres en stock à découvrir et redécouvrir dans le cadre du festival dans toute la région. Que ce soit par le biais d’un auteur ou éditeur invité, d’un libraire ou d’un client, nous vous promettons de nombreuses découvertes qu’il s’agisse de livres ou de librairies.Lectures musicales, animations, partages de coups de cœur, speed booking, rencontres avec un auteur, ateliers à thème... Laissez-vous surprendre par la créativité et la passion de nos libraires.