Une série d'adaptations autour du Disque-monde de Terry Pratchett

(photo d'illustration, duncan c, CC BY-NC 2.0)

Avec 41 volumes, dont 35 annales et 6 romans dédiés à un plus jeune public, le Disque-Monde de Terry Pratchett constitue sans aucun doute l'une des plus importantes sagas fantasy jamais publiée, avec des millions de lecteurs à travers le monde. Si plusieurs ouvrages ont été adaptés à la télévision britannique par la chaine Sky1, les ayants droit de l'auteur annoncent une nouvelle salve, plus ambitieuse.La société de production indépendante Narrativia, créée par Terry Pratchett, sera au cœur de cette nouvelle entreprise, à laquelle se joignent deux autres sociétés, Motive Pictures et Endeavor Content. Les séries produites seraient vraisemblablement destinées à la télévision, sans information supplémentaire, pour le moment, sur les modalités de diffusion.« Le Disque-Monde déborde de personnages uniques, de récits incroyables et de fantastiques sujets littéraires, et nous pensons qu'ils devraient être portés à l'écran sous une forme dont mon père serait fier. C'est merveilleux de se lancer dans ce voyage avec Motive et Endeavour Content, qui partagent tous les deux parfaitement notre vision, pour en faire une réalité », a souligné Rhianna Pratchett, fille de l'auteur, elle-même scénariste et co-directrice de Narrativia.Lorenzo De Maio, à la tête de la filiale télévisuelle d'Endeavor Content, a de son côté salué « un chef-d’œuvre narratif, que nous sommes impatients de faire découvrir aux spectateurs du monde entier ».En 2019, Narrativia avait participé à l'adaptation du roman De bons présages, de Terry Pratchett et Neil Gaiman, avec Amazon Studios et BBC Studios, sous le titre Good Omens.