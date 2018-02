Une série La Tour sombre, d'après Stephen King, chez Amazon

L'affiche du film La Tour sombre





La Tour sombre, au cinéma, avait été pensée, malgré les résultats discutables du film de Nikolaj Arcel, comme un prélude à une série, et Amazon s'est offert la franchise. C'est Deadline qui a révélé l'information, au détour d'une phrase : « Amazon a passé un marché d'envergure pour une série télévisée Le Seigneur des Anneaux et développe une série de titres importants, dont The Dark Tower, Wheel of Time, Ringworld, Lazarus et Snow Crash. »

La perspective d'une série La Tour sombre peut rassurer les fans : l'univers fouillé de la saga, ainsi que les multiples rebondissements créés par Stephen King seront bien mieux représentés à travers des dizaines d'épisodes. Peu d'informations sont disponibles : Glen Mazzara, qui a supervisé la série The Walking Dead, aurait été approché pour s'occuper de cette adaptation en série.



En espérant que la volonté de produire la série, chez Amazon, amène à des décisions plus cohérentes que précédemment : préquelle à une série, introduction, épisode longue durée, on ne sait pas trop à quoi correspondait le long-métrage sorti l'année dernière. « La série en cours de développement... Nous verrons ce qu'il en ressort. Il s'agirait d'un reboot complet, alors il faudra voir le résultat », commentait Stephen King lui-même à Vulture.

En attendant, la bande-annonce du film La Tour sombre :

