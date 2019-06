Une série prequel de la saga Da Vinci Code en préparation

Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter Solomon, philanthrope et maçon de haut grade, pour une conférence à donner le soir même. En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre découverte. Ce sera le premier indice d'une quête haletante, des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie.

Une aventure où s'affrontent les traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon.

NBC a récemment obtenu les droits d’adaptation de Symbole Perdu de Dan Brown, sur lequel sera basée la série, rapporte Deadline . L’ouvrage paru en 2009 aux éditions Jean-Claude Lattès (trad. Dominique Defert et Alexandre Boldrini) est le troisième titre de la pentalogie de Robert Langdon, incarné dans les adaptations par Tom Hanks.La saga se compose d’Anges et Démons (2000, trad. Daniel Roche), de Da Vinci Code (2003, trad. Daniel Roche), du Symbole Perdu (2009), d’Inferno (2013, trad. Dominique Defert et Carole Delporte) et d'Origine (2017, trad. Dominique Defert et Carole Delporte). Elle met en scène le professeur de symbologie et d’iconologie religieuse d’Harvard Robert Langdon.Le second roman de la saga, Da Vinci Code, en fit la notoriété. Le titre est devenu un best-seller, en tête de la liste des meilleures ventes du New York Times pendant sa première semaine de sortie en 2003.Dans Le Symbole Perdu, Robert Langdon se retrouve dans une aventure impliquant les concepts de la franc-maçonnerie, à Washington D.C. Bien que le titre soit sorti avant Inferno , c'est ce dernier qui fut adapté d'abord au cinéma. Dan Brown s'explique à ce sujet : « D’un point de vue cinématographique, lorsque Le Symbole perdu est sorti, je pense qu’on s’est tous dit que c’était encore un excellent roman. C’est un merveilleux matériau de départ, mais on avait l’impression que c’était peut-être trop proche de Da Vinci Code et Anges et Démons, dans les thèmes et dans le ton. Le Symbole perdu est remarquable et il est évident qu’un jour il faudra l’exploiter à sa juste valeur. »La série, nommée Langdon, sera produite par Daniel Cerone. L’auteur Dan Brown et Ron Howard, le réalisateur de la trilogie, seront également producteurs exécutifs. La distribution de l'adaptation n’a pas encore été dévoilée.Langdon mêlera adaptation et prequel. La série parlera de la jeunesse du professeur et de son combat pour retrouver son mentor kidnappé. Il sera également impliqué dans une conspiration franc-maçonnique.Un résumé de Symbole Perdu :Dan Brown - Le symbole perdu - traduit par Dominique Defert et Alexandre Boldrini - Le Livre de Poche - 9782253134176 - 8,90 €