Une série Spider-Man devrait bientôt voir le jour du côté de Sony

Alors que la sortie de Spider-Man : Far From Home devrait marquer la fin de la phase 3 du Marvel CInematic Universe, du côté de chez Sony, on envoie Peter Parker sur une série TV. En effet, Sony Pictures Television et Phil Lord et Chris Miller, les producteurs de Spider-Man New Generation, auraient conclu des négociations à ce propos.





Spider-Man (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)





Rappelons que le film Spider-Man: New Generation, sorti en fin d'année 2018, a su conquérir le coeur de la critique presse et celle des spectateurs. Le long-métrage d'animation a d'ailleurs été récompensé par un Golden Globe et un Oscar du meilleur film d'animation en 2019. Oui, Sony a de quoi jubiler.



Spidey balance entre Sony et le MCU



Toutefois, l'histoire concernant les droits d'adaptation de l'homme-araignée est toujours aussi compliquée. Alors que Marvel frôle la faillite dans les années 90, la société décide de vendre les droits ciné de ses personnages. La Fox hérite des X-Men et Sony de Spider-Man.



Comme on le sait, Marvel redresse la barre et lance ses propres films en 2008 et est rapidement racheté par Disney en 2010. Spider-Man, de son côté, est toujours rattaché à la toile de Sony, qui continue d’exploiter le personnage en lançant un reboot en 2012 (The Amazing Spider-Man), qui s'essoufle seulement deux ans après le premier volet.



Il aura fallu attendre début 2015, pour qu'un accord soit signé entre Disney et Sony autour de Spider-Man. L’accord est simple sur papier : Marvel utilise le personnage et l’intègre dans son MCU (Marvel Cinematic Universe) et Sony se charge de financer et de distribuer le film.



Un accord de 5 ans autour de l'homme-araignée



Malgré ces complications, les deux cinéastes Phil Lord et Chris Miller ont réussi à négocier un contrat de cinq ans portant sur les futures productions de l'univers de Spider-Man. Sony prend ainsi toutes les recettes du film, tandis que Marvel se met dans la poche l’argent sur les produits dérivés. L’accord stipule que Marvel peut seulement réaliser deux films autour du personnage de Peter Parker... Après Spider-Man: Far From Home, l'homme-araignée pourrait retourner chez Sony.



« Nous sommes très reconnaissants à Sony Pictures Television d'avoir choisi de travailler en partenariat avec nous et d'élargir notre relation durable avec le studio », ont-ils déclaré lors d'une interview pour le Hollywood Reporter



Parmi les projets promis par Sony, on note la présence d'une série télévisée autour de Spider-Man lui-même, le Bouffon vert ainsi que Spider-Gwen ou encore le Spider-Man noir, deux personnages que le public a découvert lors du film d'animation.



Pour le moment, peu d'informations circulent sur les scénarios, les dates de tournage et les chaînes sur lesquelles devraient être diffusées les épisodes. Néanmoins, il y a de fortes chances pour que les projets apparaissent sur des chaînes câblées ou sur des plateformes streaming légales.