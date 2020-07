Une série sur Hillary, mais pas sur Clinton

Publié en mai dernier, Rodham – du nom de jeune fille d'Hillary – a rencontré un succès immédiat et a été consacré best-seller par le New York Times. Selon Variety la plateforme de streaming Hulu, concurrente directe de Netflix aux États-Unis, aurait posé une option sur les droits de l’ouvrage en vue d’une future adaptation.Ce projet sera produit par Warren Littlefiel, producteur exécutif de The Handmaid’s Tale et scénarisé par Sarah Treem, également attaché à la future série en tant que productrice exécutive. Les studios Fox 21 Television seraient aussi de la partie.Si l’adaptation voit finalement le jour, il s’agira de la seconde production axée sur Hillary Clinton proposé par Hulu. Le service de vidéo à la demande avait déjà réalisé une série documentaire en quatre parties intitulées sobrement Hillary en mars dernier. Les épisodes retraçaient la campagne présidentielle de 2016 tout en explorant le passé de la candidate.

Une autre histoire des États-Unis



Crédit photo : Lori Shaull CC BY-SA 2.0

La série présente l’histoire d’une jeune femme ambitieuse qui part à la conquête du pouvoir à la fin du 20e siècle. La jeune et idéaliste Hillary devenant de plus en plus cynique avec le temps, avant de finalement reprendre espoir dans les dernières années de sa carrière.Le conte fictif de Curtis Sittenfeld débute sur les années étudiantes de l’ancienne première dame. Après être tombée sous le charme de Bill Clinton, elle choisit d’endurer une rupture difficile et de tracer son propre chemin. Durant les 4 décennies suivantes, elle affrontera toute une série d’obstacles, publics comme privés, enchainant les compromis douloureux.L'auteur explore ainsi les thèmes de la solitude, l’ambivalence morale et la détermination de fer qui caractérisent la quête du pouvoir politique, tout en proposant un monde subtilement différent – qui amène bien entendu à s’interroger sur l’Amérique d’aujourd’hui.