Une série sur la jeunesse d'Alfred, le majordome des Wayne et de Batman

Annoncée il y a quelque temps, la série consacrée à la jeunesse d'Alfred Pennyworth, le majordome des Wayne et de Batman, est entrée en phase de production, et recherche actuellement celui qui incarnera l'indispensable gardien du manoir Wayne. Cette série, toutefois, reviendra sur la rencontre entre Alfred et le Dr Thomas Wayne, père d'un certain Bruce...

Fidèle aux côtés de Bruce Wayne et de Batman depuis des années, Alfred Pennyworth soigne les blessures du Chevalier noir, tente de le raisonner et se pose parfois en gardien des idéaux légués par le père de Bruce Wayne. Une nouvelle série DC Comics, commandée par la chaine américaine EPIX, explorera les liens entre Alfred Pennyworth et Thomas Wayne, le père de Bruce.

10 épisodes, écrits par Bruno Heller et réalisés par Danny Cannon, le duo derrière la série Gotham, permettront d'assister à la rencontre entre un jeune Pennyworth, insolent membre de la haute société britannique, mais peu désireux d'en faire partie, et Thomas Wayne, un jeune docteur prometteur. Embauché par des personnages peu recommandables, Pennyworth deviendra finalement un proche de Wayne...

La série recherche activement l'acteur qui pourra incarner Pennyworth : pour le moment, on sait simplement que Tom Brittney (Outlander, UnREAL) a passé des auditions pour le rôle.

Le personnage d'Alfred a été créé par Bob Kane, cocréateur de Batman, et Jerry Robinson en 1943 : avec les années, son histoire et son passé se sont étoffés : soldat britannique, entraîné pour devenir un agent secret, Alfred a connu différentes biographies selon les auteurs qui ont abordé son histoire.

Sur les écrans, Alfred Pennyworth a notamment été interprété par Alan Napier, Michael Caine et Jeremy Irons.via Geeks Worldwide