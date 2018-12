Une série sur la première enquête de l'inspecteur Wallander

Quelques années après la fin des enquêtes de l'inspecteur Wallander adaptées par la télévision britannique, le service de streaming Netflix prend le relai et remet une pièce dans la machine. Une nouvelle série entrera en production en 2019 et proposera de suivre la première enquête du célèbre inspecteur créé par Henning Mankell.

Kenneth Branagh en Wallander dans la série britannique

Le ton de cette série inédite devrait rester proche de la précédente, la plus connue, simplement intitulée Wallander, qui mettait en scène Kenneth Branagh dans le rôle de l'inspecteur créé par Henning Mankell. En effet, la société de production Yellow Bird fait son retour pour ce projet qui devrait démarrer en 2019 et suivre un Wallander jeune, lancé dans sa première enquête.« Les romans mettant en scène Wallander se sont vendus à 40 millions d'exemplaires et ont été traduits dans plus de 40 langues différentes, tout en restant fidèles et authentiques au style du polar suédois que Mankell a contribué à créer », a souligné Erik Barmack, vice-président chargé des séries originales pour l'international chez Netflix, lors du C21 Content London 2018.« Et la série créée par Yellow Bird a également été un formidable succès mondial et local. Netflix est ravi de poursuivre cette série et d’ajouter de nouvelles couches aux univers fantastiques créés par Mankell et Yellow Bird », termine Barmack.Pour le moment, 6 épisodes sont attendus, rassemblant des acteurs britanniques et suédois. Bien entend, le succès pourrait faciliter la production d'autres épisodes...