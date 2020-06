Une série TV sur les enquêtes de l'inspecteur Adam Fawley est en préparation

Cara Hunter est sans conteste une autrice à succès et les quatre enquêtes de l’inspecteur Adam Fawley sont devenus de véritable best-sellers. Les deux premiers titres, Sous nos yeux et Dans les ténèbres, ont été traduits en français par Sébastien Raizeraux aux éditions Bragelonne.Chaque roman suit Fawley alors qu’il enquête sur une tragédie ou un crime familial qui exige des réponses du cercle de proches de la victime. Dans le premier tome il va par exemple s’intéresser à la disparition d’une fillette de huit ans en plein milieu d’une fête de famille.Véritable marque déposée, les aventures de Fawley devraient très bien s’adapter en série TV. Cara Hunter a en effet affirmé : « J’ai toujours « vu » les livres de Fawley dans ma tête lorsque je les écris, et le style que j’ai développé pour eux était une tentative délibérée de reproduire la sensation et le rythme des séries policières télévisées : des scènes courtes, un rythme rapide et une multiplicité de points de vue .»Selon Deadline Castlefield n’a pas encore trouvé de réalisateur ni de diffuseur pour l’adaptation, il va donc falloir patienter encore un peu.Crédit photo : Benoit Guillot CC BY-ND 2.0