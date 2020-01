Une troisième saison animée pour La Petite Mort de Davy Mourier

Dans ce troisième opus, La Petite Mort, devenue grande, doit désormais reprendre le boulot de Faucheuse à la place de ses parents. Elle va devoir mettre de côté ses aspirations de fleuriste, tout en essayant tant bien que mal de s’adapter à sa nouvelle famille. Pas facile de devenir adulte quand dans sa tête on a toujours 12 ans…



« C’est en 2009 que l’idée de La Petite Mort s’est imposée à moi alors qu’un proche était suspendu entre la vie et la mort. Pendant ces 3 jours, l’attente était horrible et le temps ralenti. J’ai alors commencé à griffonner des faucheuses, perturbé par ce qu’il se passait. Le personnage, une faucheuse enfant, m’a tout de suite plu et je me suis dit : c’est “une petite mort” », explique Davy Mourier, l'auteur.





Réalisée par Loïc Espuche, la série est coproduite par Doncvoilà productions (Virginie Giachino et Arnaud Colinart) et France Télévisions, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée. On y retrouve les voix de Brigitte Lecordier (Petite Mort et Caruso), Simon Astier (Papa Mort), Constance (Maman Mort), Gérard Surugue (Pépé Mort) et Kayce Chase (Ludo)…



La BD d'origine est publiée aux éditions Delcourt.



La bande-annonce de la saison 3 :