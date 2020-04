Universal Pictures adaptera “Crave”, le roman de vampires de Tracy Wolff

Le nouveau roman Young Adult de Tracy Wolff intitulé Crave n’aura même pas eu le temps d’être installé sur les étals des librairies qu’Universal Pictures annonce déjà avoir mis la main dessus. La société de production américaine a en effet acquis les droits d’adaptation cinématographique.



Publié ce 7 avril 2020 aux éditions Entangled Publishing, Crave raconte l’histoire d’une jeune fille lambda qui se retrouve au milieu d’un conflit entre des fractions d’immortels. C’est alors qu’elle rencontre Jaxon Vega, un prince vampire. Mais leur relation s’annonce dangereuse pour la vie des deux protagonistes.C’est donc une nouvelle histoire d’amour entre une humaine et un immortel (euh... 2005 revival ?) qui sera projeté sur grand écran, n’en déplaise à Summit Entertainment. Jeyun Munford, vice-président de la production et Christine Sun, directrice créative, superviseront le projet au nom d’Universal Pictures.L’accord a été négocié par les agents littéraires Nicole Resciniti (The Alliance Rights Agency) et Debbie Deuble Hill (APA Agency) précise The Hollywood Reporter . Aucune autre information n’a été dévoilée pour le moment.Tracy Wolff est l’autrice de 64 romans, relevant aussi bien de la comédie romantique que de la science-fiction au Thriller érotique. Certains titres ont d’ailleurs eux droit à leur traduction en français. Parmi lesquels, ses séries Backstage (trad. Aurélie Montaut-Pernaudet aux éditions Milady), Ethan Frost (trad. Claire Allouch aux éditions Milady), ou encore Extreme Risk (trad. Joëlle Touati et Barbara Versini, toujours aux éditions Milady).