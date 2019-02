USA Network adaptera Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley en série

David Wiener a rejoint le projet aux côtés de Grant Morrison et Brian Taylor . Il servira en tant que showrunner et producteur exécutif, au même titre que Grant Morrison. Owen Harris, déjà remarqué pour son travail pour Black Mirror en 2016, réalisera le premier épisode de la série. Brian Taylor, quant à lui, s'occupera de la production avec Universal Content Productions, en association avec Amblin Entertainement.En plus de cette adaptation, USA Networka récemment obtenu les droits pour d'autres séries dont Treadstone (série préquel de l'univers Jason Bourne) ; Dare Me, d'après le roman de Meagan Abbot (Vilaines Filles, traduit de l'anglais aux éditions JC Lattès par Jean Esch) et l'anthologie Briarpatch, avec Rosario Dawson.Brave New World, Le Meilleur des mondes en français (traduction de Jules Castier pour Plon), raconte l'histoire d'une société utopique qui a instauré la paix et la stabilité en interdisant la monogamie, la vie privée, l'argent, la famille et l'histoire. En tant que citoyens de New London, Bernard Marx et Lenina Crowne n'ont connu qu'un ordre social rigide, un produit pharmaceutique les rendant heureux et une culture de la gratification instantanée grâce au sexe.Curieux d’explorer leur société au-delà des restrictions imposées, les deux personnages s’embarquent pour des vacances dans les Terres sauvages, où ils se retrouvent mêlés à une révolte déchirante et violente. Bernard et Lenina sont sauvés par John, un « sauvage », qu'ils finissent par ramener avec eux à New London. L’arrivée de John dans le Nouveau Monde menace bientôt de perturber son harmonie utopique.Le Meilleur des mondes a déjà été adapté à deux reprises par la télévision américaine : une version, réalisée par Burt Brinckerhoff, en 1980, et une seconde, par Leslie Libman et Larry Williams, en 1998, deux téléfilms.via Variety