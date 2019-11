V... pour Vendetta ? Gallimard boude déjà le salon du livre de Paris 2020

ActuaLitté, CC BY SA 2.0





La Blanche n'y mettra pas les pieds

Dans les couloirs de l’édition 2019 de Livre Paris, l’épisode avait fait jaser : au montage, d’abord, quand les uns et les autres s’étaient rendu compte qu’Amazon (et sa filiale Audible) se situait précisément entre Livre de poche et Madrigall — la holding Gallimard, Flammarion, Casterman.Mais plus encore : lorsque le Premier ministre, Édouard Philippe et son ministre de la Culture, Franck Riester, firent leur tour de salle, les organisateurs prirent savamment soin de leur faire faire un détour ( resté fameux !) par le stand de L’école des loisirs… pour éviter le passage devant Amazon.Deux politiques, au salon du livre, avec des journalistes et des caméras, filmés et photographiés devant le logo de la firme au large sourire, pour sur cela aurait plu à Jeff Bezos. Mais en termes d’image de marque pour la manifestation, voire l’édition plus largement, l’effet aurait eu de vilaines répercussions. Déjà que la manifestation se faisait passablement tirer les oreilles pour la présence de Charjah, Oman, ou encore l’ Arabie saoudite et ses minarets , autant limiter la casse.Il n’empêche que ce voisinage incommodant — Livre de poche n’avait pas fait autant de vagues — aura laissé un goût amer à la maison. Selon nos informations, encore non confirmées par Gallimard, la voilure sera considérablement réduite pour l’édition 2020 de Livre Paris, qui mettra l’Inde à l’honneur. En effet, seules les maisons poche — Folio pour Gallimard et J’ai lu pour Flammarion — se rendront à la Porte de Versailles.Une manière simple et nette d’exprimer son mécontentement, tout en jouant les meilleures cartes économiques du moment : en effet, selon les données du Syndicat national de l’édition, les revenus liés au poche sont passés de 379,5 millions € en 2017 à 377,1 millions € en 2018. Un recul de 0,63 %, certes, mais en regard de 4,88 % qu’ont perdus les éditeurs, tous formats confondus, le livre de poche reste la valeur refuge.Et très pragmatiquement, on place plus de ces ouvrages sur les tables d’exposants que de grands formats, tout en ayant la possibilité de solliciter les auteurs de la maison.« Les lecteurs attendent le format poche, pour des raisons de budget », concèdait à ActuaLitté David Ducreux, responsable de la communication de Folio, aujourd’hui chargé des salons et relations libraire de la maison Gallimard.C’est l’inverse de Livre Paris, qui lui préférerait plus de tables avec plus de grands formats…