Vanessa Springora : Le Consentement au cinéma, qui jouera Matzneff ?

Dans Le Consentement, publié en janvier dernier par les éditions Grasset, l’éditrice Vanessa Springora raconte avoir vécu une relation sous l’emprise de Gabriel Matzneff, à l’époque quinquagénaire, alors qu’elle n’était encore qu’une adolescente. Des révélations qui ont ébranlé le monde de l’édition et seront bientôt projetées sur grand écran.







Marc Missionnier, de la société Moana Films (Les Aventures de Spirou et Fantasio, Si j'étais un homme, Les vacances du Petit Nicolas), et Carole Lambert de Windy Productions (Rupture pour tous, Le Mans 1955) dirigeront le projet, apprend-on dans un communiqué.



Derrière la caméra, on retrouvera Vanessa Filho, connu pour avoir réalisé Gueule d'ange (sélection officielle Un Certain Regard Cannes 2018). Sorti en 2018, ce drame mettait en scène Marion Cotillard dans le rôle-titre. Elle sera également en charge d'écrire le scénario, aux côtés de François Pirot (Gueule d'ange, Mobile Home). Le tournage est prévu pour 2021.



Pour rappel, dans son premier ouvrage, intitulé



« Elle explique comment elle a été victime d’une triple prédation : sexuelle, littéraire et psychique » a tenu à souligner le producteur Marc Missionnier dans le communiqué. « Mais au-delà de son histoire individuelle, Vanessa Springora questionne aussi les dérives d’une époque, la complaisance d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité. » Marc Missionnier, de la société Moana Films (Les Aventures de Spirou et Fantasio, Si j'étais un homme, Les vacances du Petit Nicolas), et Carole Lambert de Windy Productions (Rupture pour tous, Le Mans 1955) dirigeront le projet, apprend-on dans un communiqué.Derrière la caméra, on retrouvera Vanessa Filho, connu pour avoir réalisé Gueule d'ange (sélection officielle Un Certain Regard Cannes 2018). Sorti en 2018, ce drame mettait en scène Marion Cotillard dans le rôle-titre. Elle sera également en charge d'écrire le scénario, aux côtés de François Pirot (Gueule d'ange, Mobile Home). Le tournage est prévu pour 2021.Pour rappel, dans son premier ouvrage, intitulé Le Consentement , Vanessa Springora, directrice des éditions Julliard, sort du silence et dénonce la relation abusive dont elle a été victime, 30 ans auparavant. Âgée de seulement 13 ans, elle rencontre Gabriel Matzneff qu’elle nomme G., un auteur de 37 ans son aînée, connu pour son attirance pour « les moins de 16 ans ».« Elle explique comment elle a été victime d’une triple prédation : sexuelle, littéraire et psychique » a tenu à souligner le producteur Marc Missionnier dans le communiqué. « Mais au-delà de son histoire individuelle, Vanessa Springora questionne aussi les dérives d’une époque, la complaisance d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité. »



Ce récit que l’autrice décrit elle-même comme « libérateur » a fait l’effet d’une bombe dans le monde de l’édition, et a ouvert les yeux de la société sur les agissements revendiqués par l’écrivain Gabriel Matzneff dans ses livres. L’écrivain français fait désormais



Voici le résumé de l’ouvrage par la maison d’édition : Ce récit que l’autrice décrit elle-même comme « libérateur » a fait l’effet d’une bombe dans le monde de l’édition, et a ouvert les yeux de la société sur les agissements revendiqués par l’écrivain Gabriel Matzneff dans ses livres. L’écrivain français fait désormais l’objet de plusieurs enquêtes , dont une pour « viol sur mineur ».Voici le résumé de l’ouvrage par la maison d’édition :

Au milieu des années 80, élevée par une mère divorcée, V. comble par la lecture le vide laissé par un père aux abonnés absents. À treize ans, dans un dîner, elle rencontre G., un écrivain dont elle ignore la réputation sulfureuse. Dès le premier regard, elle est happée par le charisme de cet homme de cinquante ans aux faux airs de bonze, par ses œillades énamourées et l’attention qu’il lui porte. Plus tard, elle reçoit une lettre où il lui déclare son besoin « impérieux » de la revoir. Omniprésent, passionné, G. parvient à la rassurer : il l’aime et ne lui fera aucun mal.

Alors qu’elle vient d’avoir quatorze ans, V. s’offre à lui corps et âme. Les menaces de la brigade des mineurs renforcent cette idylle dangereusement romanesque. Mais la désillusion est terrible quand V. comprend que G. collectionne depuis toujours les amours avec des adolescentes, et pratique le tourisme sexuel dans des pays où les mineurs sont vulnérables. Derrière les apparences flatteuses de l’homme de lettres, se cache un prédateur, couvert par une partie du milieu littéraire. V. tente de s’arracher à l’emprise qu’il exerce sur elle, tandis qu’il s’apprête à raconter leur histoire dans un roman. Après leur rupture, le calvaire continue, car l’écrivain ne cesse de réactiver la souffrance de V. à coup de publications et de harcèlement.

Vendu en France à plus de 180.000 exemplaires, Le Consentement est en cours de traduction dans plus de vingt langues. L’ouvrage été récompensé par le prix JJ Rousseau de l’autobiographie 2020 et le Grand Prix des Lectrices ELLE 2020