Vente Pierre Bergé : d'une demeure l'autre, l'exposition

EN PHOTO – Du 29 au 31 octobre, Sotheby’s crée l’événement : sera en effet dispersée l’incroyable collection ayant appartenu à Pierre Bergé, du moins celle qu'abritaient ses dernières résidences. Trois jours de vente seront nécessaires à la dispersion de près de 1000 lots, qui reflètent les diverses passions de l'homme et de ceux qui ont partagé sa vie.



L’exposition a débuté depuis le 25 octobre, dans une scénographie remarquable qui honore meubles, objets d’art, de décoration, et pour partie, sa bibliothèque qui, elle, sera proposée à la vente en décembre.



Ce sont dans les décors reconstitués de ses différentes demeures que l’exposition se déploie. Parfois mis en scène devant une photo au format du décor d’origine, qui crée une volumétrie assez spectaculaire, l’impression est celle de rentrer dans l’intimité de l’esthète.

De son hôtel particulier parisien rue Bonaparte (qui prend place dans le grand salon du Rez de chaussée et pour partie au 1er étage), nous sommes conviés dans la Datcha du parc du château Gabriel en Normandie — avec entre autres la saisissante collection de mémento mori et de masques africains, et le mobilier en corne de zébu).

Du Mas Théo de saint Rémy de Provence jusqu’à la villa Mabrouka de Tanger, c’est dans une autre atmosphere, moins baroque et sans doute plus touchante et apaisante, parce ce que plus intimiste, que nous entrons. Entre les peintures de Dubuffet, avec qui Pierre Bergé partagea sa vie durant quelques années, miroir monumental et pièces Art Déco de Ruhlman ou Frank.

< > Hotel rue Bonaparte - reproduction des papiers peints d'époque Qianlong Hotel rue Bonaparte - Hotel rue Bonaparte - Grand paravent en laque de Coromandel dynastie Qing, époque Kangxi, 1684 - Est. 15 000/25 000 € Hotel rue Bonaparte - Jacques Augustin Pajou - 1785 et 1787 - Figures d'homme. est. 18 000-25 000 € Hotel rue Bonaparte - Hotel rue Bonaparte - Collection masques africains Hotel rue Bonaparte - Masques africains et Memento Mori Hotel rue Bonaparte - Memento Mori et crânes Hotel rue Bonaparte - Memento Mori et crânes Hotel rue Bonaparte - Memento Mori et crânes Hotel rue Bonaparte - Memento Mori et crânes Hotel rue Bonaparte - Rosaire os et ivoire - XVIIe s - Est. 4 000/6 000 € Hotel rue Bonaparte - Au fond : Vanité - Bernard Buffet - 1955 - 40 000/60 000 € Hotel rue Bonaparte - Hotel rue Bonaparte - Bernard Buffet - Le port de La Rochelle - 1955 - Est. 60 000/80 000 € La Datcha - Cabinet en Ebene, incrustations ivoire et os de bovide, Allemagne XVIIe. Quinze amulettes en corail, provenance Italie, Espagne et Allemagne XVI-XVIIIe - Est. 25 000-40 000 € La Datcha La Datcha La Datcha La Datcha Plutarque - La tresillustre Vie de Romulus / La tresillustre vie du jeune Caton dit Uticense - Manuscrit sur velin, avant 1508, en français, illustré de 54 peintures à pleine page. Est. 100 000-150 000 € Homère - Les Dix Premiers Livres de l'Illiade, Paris 1545. Edition originale de la traduction en décasyllabes, réalisée à la demande de François 1er, illustrée de 11 grands bois gravés. Reliure en maroquin, décor à entrelacs - Est. 60 000/80 000 € Emotion... Montaigne et Marco Polo... Cronicques de Enguerrand de Monstrelet - Vers 1503, sur vélin, enluminures, 165 peintures originales, dont 4 pleine page - Est. 300 000-400 000 € Karl Marx - Le Capital - Edition originale de la première traduction française, en partie rédigée par Marx lui-même. Envoi (=dédicace) de l'auteur à l'un de ses plus proches amis. Est. 30 000/40 000 € Flaubert - Salammbô - Edition originale - Envoi à Berlioz. Est. 30 000/40 000 € Flaubert - Salammbô - Edition originale - Envoi à Berlioz. Est. 30 000/40 000 € (reliure) Jean Giono - Recherche de la pureté- 1953. Edition avec avant propos de Pierre Bergé, tirage sur papier vélin, 21 pointes sèches de Bernard Buffet. Exemplaire nominatif pour Pierre Bergé, enrichi de 25 gravures. Est. 6 000/8 000 € Jean Giono - ... accmpagnés de la flûte. 1924. Edition originale, illustrée d'un frontispice gravé sur bois, tirage à 300 ex. Premier livre de Giono, avec double envoi à Pierre Bergé par Jean Giono et Lucien Jacques, le graveur. Est. 1000/2000 € Aristore - Ethca ad Nicomachum - Première édition de la traduction, imprimée vers 1469 - Est. 40 000/60 000 € Bartholomeus Anglicus - Le propriétaire des choses, vers 1484. 2eme edition de la traduction française, encyclopédie médiévale, 20 grands-bois à mi-page mis en couleurs. Est. 150 000/200 000 € Leon l'Africain - Description de l'Afrique vers 1556. Edition originale de la traduction française, trois cartes et 25 bois gravés. Est. 60 000/80 000 € Audebert et Vieillot - Oiseaux dorés ou à reflets métalliques - 1801-1802 - Edition originale et premier tirage en volumes - Format in-folio, 190 planches gravées sur cuivre et illustrées en couleur - Est. 60 000/80 000 € Marcel Proust - A l'ombre des jeunes filles en fleurs, Paris 1920. Edition de luxe, en partie originale, sur Papier Bible. Complété de deux placards dont le second entierement autographe, et du portfolio au pochoir de l'éditeur. Est. 80 000/120 000 € Marcel Proust - A l'ombre des jeunes filles en fleurs, Paris 1920. Edition de luxe, en partie originale, sur Papier Bible. Complété de deux placards dont le second entierement autographe, et du portfolio au pochoir de l'éditeur. Est. 80 000/120 000 € Marcel Proust - A l'ombre des jeunes filles en fleurs, Paris 1920. Edition de luxe, en partie originale, sur Papier Bible. Complété de deux placards dont le second entierement autographe, et du portfolio au pochoir de l'éditeur. Est. 80 000/120 000 € Marcel Proust - Du côté de chez Swann - 1913 - Exemplaire N°1 de l'édition originale sur papier Japon, envoi (dédicace) à Léon Daudet - Est. 600 000/800 000 €





En avant première, sont exposées quelques pièces de la bibliothèque de Pierre Bergé, qui sera dispersée lors de la vente du 14 décembre : on y décèle un lecteur autant qu’un bibliophile. Se côtoient ainsi Montaigne et la première édition des Essais, le Livre des Merveilles de Marco Polo, le Capital de Marx ou l’exemplaire N°1 de la première édition de Du côté de chez Swann. Ainsi que plusieurs exemplaires de Genet ou Giono, auteurs parmi ses préférés.





Une exposition remarquable, où la beauté le dispute à l’intelligence.

