Vera Michalski-Hoffmann reçoit la nouvelle Médaille d’or de Lausanne

crédit photo : Vera Michalski-Hoffmann - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La première Médaille d’or de la Ville de Lausanne, dans sa nouvelle formule, est décernée à l’éditrice et mécène culturelle Vera Michalski-Hoffmann pour sa contribution de manière exceptionnelle au rayonnement de la région depuis des décennies. Née à Bâle le 5 novembre 1954, présidente du groupe Libella qui comprend maintenant une dizaine de maisons d’édition actives en Suisse, en France, en Pologne, et aux Pays-Bas, Vera Michalski-Hoffmann préside également la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, ainsi que la Fondation pour l’art dramatique de Lausanne.Figure emblématique du monde de l’édition, récompensée par le Mérite cantonal vaudois en 2019, elle est à la tête des Éditions Noir sur Blanc à Lausanne. Via la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature à Montricher, Mme Michalski-Hoffmann contribue à favoriser la création littéraire et à encourager la pratique de la lecture à travers diverses actions et activités, parmi lesquelles l’organisation d’expositions et d’événements culturels ainsi que la mise à disposition au public de plus de 60'000 ouvrages au sein de sa grande bibliothèque multilingue. Elle poursuit également des actions de mécénat dans le domaine des arts.Au vu de la situation sanitaire actuelle, Mme Michalski-Hoffmann se verra décerner la Médaille d’or de la Ville de Lausanne lors d’une cérémonie officielle qui aura lieu au printemps 2021. Ce sera l’occasion pour la Municipalité d’exprimer sa gratitude pour son soutien à la vitalité de la scène culturelle lausannoise et sa lutte pour la promotion de la lecture et de l’écriture.La Médaille d’or de la Ville de Lausanne revisitée regroupe l’ancien Prix de Lausanne, créé en 1964, et la version précédente de la Médaille d’or, qui existait depuis 1981. Dans son postulat Pour une rénovation des hommages aux personnalités exceptionnelles pour notre Ville, M. Jacques-Étienne Rastorfer pointe le manque de distinction entre les deux marques d’hommage tant sur le plan des personnalités récompensées que des domaines d’activités salués, ainsi que la très large majorité de lauréats masculins, donnant une image peu représentative de l’ensemble de la population lausannoise.Sur la base de ces constats et en réponse au postulat de M. Jacques-Étienne Rastorfer, la Ville propose ainsi la nouvelle Médaille d’or. Elle a pour objectif de favoriser une juste représentation à l’avenir entre les femmes et les hommes, en cohérence avec la politique de valorisation des personnalités féminines de la Ville, ainsi que de s’étendre à des domaines d’activités plus larges que le sport, la culture et les sciences, comprenant aussi le domaine social et associatif.Par cette démarche, la Ville entend ainsi ouvrir la distinction à la population lausannoise et pouvoir valoriser l’engagement au niveau local.