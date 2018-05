Victor Segalen, homme aux multiples lettres

Huelgoat, où Victor Segalen est mort dans des conditions mystérieuses, est le lieu idéal pour interroger l’importance vitale de sa correspondance. Ces lettres qui entretiennent l’amour et l’amitié en sont le point de départ, avant de dévoiler la pensée intime et singulière, de chaque auteur. Du 10 au 13 mai 2018, se tiendront les 6es Rencontres Victor Segalen Correspondances.





Victor Segalen, figure oubliée de la littérature française, poète, médecin, sinologue, est en voie de réhabilitation.



Le 8 janvier dernier, Emmanuel Macron dans son discours à Xi’an déclarait : « ... comme un voisin Victor Segalen, venu chercher en Chine les briques et les tuiles de sa poésie et découvrant ici même, à Xi’an, l’odeur fade et riche des siècles enfouis ». De son côté en 2019, Victor Segalen entre au panthéon de la Pléiade avec la publication par Gallimard du premier tome de ses œuvres.



« Une lettre comme celle que je reçois de toi comblerait dix ans de silence. Tu es là. J’ai autant besoin de mes amis qu’ils ont besoin de moi » Victor Segalen à Henry Manceron, 3 février 1913





Ce ne sont pas moins de 1 500 lettres connues de Victor Segalen, que ces 6es Rencontres développent par le prisme de 4 axes majeurs : Correspondances amoureuses, d’explorateurs, artistiques et de la Première Guerre mondiale, aux confins de l’écriture épistolaire, entre l’intime et le collectif.



Des thématiques qui s’enrichissent de l’étude d’autres grands épistoliers de son époque : Alexandra David-Néel, Gabriële Buffet-Picabia, Isabelle Eberhardt, Claude Debussy, Guillaume Apollinaire, Mathurin Méheut...



Ce sera l’occasion de découvrir une part méconnue des œuvres de grands auteurs de la langue française, d’apporter un éclairage nouveau sur l’esprit d’une époque, tout en décloisonnant un genre littéraire, grâce au dialogue entre divers champs artistiques.



Le programme de ces 6es rencontres est présenté ci-dessous :