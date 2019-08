Victoria Mas reçoit le Prix Stanislas 2019 pour Le bal des folles

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d'une soirée, le Tout-Paris s'encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles — d'un côté les idiotes et les épileptiques ; de l'autre les hystériques, les folles et les maniaques — ce bal est en réalité l'une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

Doté de 3000 €, le Prix Stanislas a à cœur d’assurer la mise en lumière de son lauréat à travers une diffusion dans toutes les agences du Grand Est de Groupama, encourageant ainsi sa pérennité au-delà de la rentrée.Le jury, sous la présidence de Tatiana de Rosnay, est constitué de journalistes et critiques littéraires et de collaborateurs Groupama : Valérie Susset (L’Est Républicain), Sarah Polacci (France Bleu), Baptiste Liger (Lire), Pierre Vavasseur (Le Parisien), Daniel Picouly (France Ô) et cinq collaborateurs Groupama.Victoria Mas gagne avec 7 voix contre 5 pour Victor Jestin (La Chaleur, Flammarion)Le résumé de l'éditeur pour Le bal des folles :Le prix sera remis le samedi 14 septembre à 12h00 au Forum littéraire France Bleu-Ville de Nancy pendant la 41e édition du Livre sur la Place. Victoria Mas succède à Estelle-Sarah Bulle, récompensée en 2018 pour Là où les chiens aboient par la queue (Liana Levi) Victoria Mas a déjà reçu le Prix Première Plume 2019 du Furet du Nord , il y a quelques jours, pour son premier roman.Victoria Mas - Le bal des folles - Albin Michel - 9782226442109 - 18,90 €