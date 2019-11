Victoria Mas remporte le prix Renaudot des lycéens 2019

Chaque année, à la mi-carême, se tient un très étrange Bal des Folles. Le temps d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Réparti sur deux salles, d’un côté les idiotes et les épileptiques ; de l’autre les hystériques, les folles et les maniaques. Ce bal est en réalité l’une des dernières expérimentations de Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle.

Le prix Renaudot des lycéens a été créé en 1992 par l’association les Amis de Théophraste Renaudot . Cette année le jury réunissait près de 400 lycéens des académies de Poitiers, Limoges et Nantes ainsi qu’un lycée de Bruxelles.Pour cette 28 édition, Victoria Mas a donc conquis l'enthousiasme des jeunes lecteurs. Depuis la rentrée littéraire, la jeune romancière a déjà reçu trois prix : Prix Patrimoines de la Banque Privée BPE, Prix Stanislas ainsi que du Prix Première Plume Les lycéens ont salué un récit fort peuplé de personnages féminins attachants et une évocation intéressante de la condition féminine.Résumé de l’éditeur :La liste des six finalistes réunissait :Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel)Alexis Michalik, Loin (Albin Michel)Sylvain Prudhomme, Par les routes (Gallimard)Dossier : Tous les prix littéraires de la rentrée 2019