Villejuif inaugure la première édition de son festival littéraire

La première édition de Vi.F, Festival de rentrée littéraire de Villejuif se déroulera le samedi 29 septembre 2018 de 10 h à 19 h, à la médiathèque Elsa-Triolet de la ville, avec une programmation plurielle mêlant romans et bandes dessinées. Il mettra à l’honneur la littérature française et sa diversité.









Ce festival littéraire est un événement autour du livre, au cœur de la cité, à l’écoute des habitants de la ville.



Découvertes, surprises et évasion seront au rendez-vous



35 auteurs talentueux, confirmés ou à découvrir, tous représentatifs de la richesse de la littérature française, investiront la médiathèque, entièrement reconfigurée et repensée pour l’occasion.



Une vingtaine de rencontres-débats, d’animations et d’ateliers rythmeront la journée : une exposition de la bande dessinée Je vais rester, de Lewis Trondheim et Hubert Chevillard, de grands entretiens, des rencontres plus intimistes, des tables rondes, des auteurs en dédicaces, un apéro littéraire au cœur de la journée, deux masterclass bande dessinée et manga et, pour clore la journée, un BD-concert. Une librairie éphémère s’installera également au sein de la médiathèque.



Le Festival littéraire Vi.F a pour ambition de mettre chaque année à l’honneur des maisons indépendantes éditant de la littérature et de la bande dessinée et de rendre les auteurs accessibles en permettant des rencontres conviviales et chaleureuses.



Pour cette rentrée 2018, ce sont les éditions Héloïse d’Ormesson et les éditions Rue de Sèvres qui seront présentes.



« La première édition du Festival de Rentrée Littéraire Vi.F enrichit les événements culturels tout public de notre ville et rend accessible une diversité culturelle de qualité à toutes les Villejuifoises et à tous les Villejuifois. En cela, ce festival s’inscrit parfaitement dans la politique de développement de la lecture et de la culture, menée par la ville. Je vous y attends nombreux », a déclaré Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif.