Vin Diesel pourrait incarner Bloodshot, anti-héros violent et sanguinaire

Créé en 1992 par Kevin VanHook, Don Perlin et Bob Layton dans Eternal Warrior #4, publié par Valiant Comics, Bloodshot, ancien soldat et criminel, est victime d'une expérience qui voit ses capacités physiques améliorées et cherche alors à se venger de ceux qui l'ont trahi. Le personnage, un des plus célèbres de la maison Valiant, pourrait être incarné par Vin Diesel dans une série de films produits par Sony.

Bloodshot est un ancien soldat doté de pouvoirs de régénération et de meta-morphing suite à l'injection de nanites dans son sang. Après avoir vu sa mémoire effacée à plusieurs reprises, il finit par découvrir qui il est et décide de se venger de ceux qui lui ont infligé cette expérience.

L'acteur familier des blockbusters, la série Fast & Furious en tête, Vin Diesel serait en discussion avec les studios Sony pour incarner le super-tueur Bloodshot, dans une série de 5 films annoncée en 2015. Outre la série de comics Bloodshot, publiée en France dans sa version reboot de 2012 par Panini Comics, les films s'inspireraient aussi de Harbinger, autre série Valiant autour d'un héros doté de pouvoirs télépathiques, également traduite en français chez Panini Comics.Le synopsis du film est basique, pour le moment :À la production des longs-métrages, un duo formé par Neal Moritz, derrière, justement, The Fast and the Furious, et Dinesh Shamdasani, PDG de Valiant Entertainment. Le scénario serait signé par Eric Heisserer, auteur de Premier contact (2016), tandis que la réalisation reviendrait à Dave Wilson, un collaborateur de Tim Miller, le réalisateur de Deadpool.C'est d'ailleurs en pensant à ce film Marvel et à Logan, sorti l'année dernière, que le projet Bloodshot aurait été conçu. Le réalisateur envisagerait un film fun et sanglant, ancré dans les années 1980, selon The Wrap