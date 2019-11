Vincent Lahouze lauréat du Prix Folire 2019

Dans Rubiel e(s)t moi Vincent Lahouze entremêle deux histoires, l'histoire autobiographique de son adoption et une fiction dans laquelle il imagine l'enfant qu'il serait devenu s'il n'avait pas été adopté. « Ce livre est une autobiographie fictive, avec des bouts de réel » dit-il.Né à Medellin en Colombie, Vincent, qui se nommait alors Rubiel, a vécu ses premières années entre les murs gris et froids d'un orphelinat. Adopté par un couple de français à l'âge de quatre ans, il grandit dans le Lot. Il a donc deux mères, « l'Ephémère » qui lui a donné la vie avant de décéder quelques mois après sa naissance et la « Merveilleuse » qui ne l'a « pas porté dans son ventre, mais à bout de bras », et deux pères « Le Perfide » qui l'a abandonné et « Le Repère » qui lui a tout appris.Vincent Lahouze était en lice aux côtés de Mathieu Simonet, Anne-Sarah K. (Seuil) et Guillaume Para, Ta vie ou la mienne (Editions Anne Carrière)Créé en 2011 sous le parrainage de Patrick Poivre d’Arvor et doté de 2 000 euros par la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, mécène du prix, le prix Folire est une distinction littéraire attribuée à un jeune écrivain francophone par des lecteurs handicapés psychiques ou souffrant de maladie mentale.Chaque année, un comité se réunit pour sélectionner trois ouvrages. Le lauréat est ensuite choisi par les patients au cours de groupes de lecture. En 2019, ces groupes de lecture, répartis dans 4 établissements de santé de la Région Occitanie, le Centre Hospitalier Léon-Jean Gregory (Thuir) , la Fondation bon sauveur (Albi), le Centre hospitalier Gérard Marchant (Toulouse) et le Centre Hospitalier de Béziers ont réuni près de 150 votants.Après Patrick Poivre d'Arvor en 2011, Bernard Pivot, Président de l’Académie Goncourt, en 2012, Michel Drucker en 2013, Alexandre Jardin en 2014, Mariana Carrère d’Encausse en 2015, Mazarine Pingeot en 2016, Didier Van Cauvelaert, Prix Goncourt en 2017 et Cali en 2018, l’acteur et animateur audiovisuel français Thierry Beccaro et l’écrivain Cyril Massarotto sont les parrains de cette neuvième édition du prix Folire.L’année dernière, le prix Folire a été décerné au livre de Damien Luce , Claire de Plume (Héloïse d’Ormesson).Vincent Lahouze - Rubiel e(s)t moi - Michel Lafon - 9782749934723 - 17.95 €