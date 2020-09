Vincent Villeminot lauréat du Prix du Roman d'Écologie 2020

Vincent Villeminot succède à Serge Joncour, récompensé en 2019 pour Chien-Loup (Flammarion). « Récit d'anticipation, utopie et dystopie tout à la fois, saga qui court sur près d'un demi-siècle et trois générations, Nous sommes l'étincelle nous parle d'aujourd'hui. L'écologie de la révolte y résonne avec puissance », indique l'association du Prix du roman d'écologie dans un communiqué.« Loin de s'adresser à un public — celui des adolescents — ce roman interpelle toutes les générations et nous fait entrevoir l'ensemble des facettes de l'écologie. Il illustre la manière dont elle appelle un nouveau contrat social où chacun prenne sa place, êtres humains et non humains, jeunes et adultes, dans un espace et une temporalité renouvelés par la relation à la nature. »L'association du Prix du roman d'écologie est présidée par Lucile Schmid. Sont membres fondateurs Dalibor Frioux écrivain, cofondateur du PRÉ, Alexis Jenni — président du jury 2020 —, les romancières Alice Ferney et Laure Limongi, et enfin Rémi Baille, fondateur de la revue littéraire l'Allume-feu.En partenariat avec La Fabrique écologique, l'École nationale du paysage, le Master de création littéraire du Havre/Rouen, L'Obs et la revue Esprit, les étudiants représentent la moitié du jury avec les écrivains et les représentants des institutions partenaires.Cette édition s'enrichit, à compter de l'automne 2020, d'un cycle annuel conjointement organisé par la BnF et le PRÉ intitulé « Littérature et écologie » comprenant six séances thématiques