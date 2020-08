Vingt romans encore en lice pour le Prix du Livre Allemand 2020

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La première sélection 2020 est la suivante :Helena Adler, Die Infantin trägt den Scheitel links (Jung und Jung, février 2020)Birgit Birnbacher, Ich an meiner Seite (Paul Zsolnay, mars 2020)Bov Bjerg, Serpentinen (Claassen, janvier 2020)Arno Camenisch, Goldene Jahre (Engeler, mai 2020)Roman Ehrlich, Malé (S. Fischer, septembre 2020)Dorothee Elmiger, Aus der Zuckerfabrik (Carl Hanser, août 2020)Valerie Fritsch, Herzklappen von Johnson & Johnson (Suhrkamp, février 2020)Thomas Hettche, Herzfaden (Kiepenheuer & Witsch, septembre 2020)Charles Lewinsky, Der Halbbart (Diogenes, août 2020)Deniz Ohde, Streulicht (Suhrkamp, août 2020)Leif Randt, Allegro Pastell (Kiepenheuer & Witsch, mars 2020)Stephan Roiss, Triceratops (Kremayr & Scheriau, août 2020)Robert Seethaler, Der letzte Satz (Hanser Berlin, août 2020)Eva Sichelschmidt, Bis wieder einer weint (Rowohlt Hundert Augen, janvier 2020)Anne Weber, Annette, ein Heldinnenepos (Matthes & Seitz Berlin, février 2020)Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst (S. Fischer, mars 2020)Frank Witzel, Inniger Schiffbruch (Matthes & Seitz Berlin, février 2020)Iris Wolff, Die Unschärfe der Welt (Klett-Cotta, août 2020)Jens Wonneberger, Mission Pflaumenbaum (Müry Salzmann, octobre 2019)Christine Wunnicke, Die Dame mit der bemalten Hand (Berenberg, août 2020)« Si la lecture des journaux ces derniers mois n'a guère été réjouissante, celle des titres soumis au jury cette année (plus de 200) nous a apporté diverses embellies. C'est un vaste panorama de romans, avant tout réalistes, qui s'est ouvert à nous. Nombre d'entre eux ont recours à une narration (auto)biographique, et beaucoup traitent de thèmes historiques. La première sélection reflète ces partis pris, mais contient aussi des romans qui se penchent sur les récents débats autour des discours identitaires. Nous nous réjouissons de voir également représentés des titres qui questionnent la forme même du roman et expérimentent avec celle-ci », indique Hanna Engelmeier, autrice et porte-parole du jury.Font également partie du jury, outre Hanna Engelmeier : Katharina Borchardt (journaliste littéraire, SWR2), David Hugendick (journaliste littéraire, Zeit Online), Chris Möller (passeuse de littérature, Kabeljau & Dorsch, Berlin), Maria-Christina Piwowarski (librairie ocelot, Berlin), Felix Stephan (journaliste littéraire, Süddeutsche Zeitung) et Denise Zumbrunnen (librairie Never Stop Reading, Zurich).Après cette première étape, les membres du jury choisiront parmi les titres de la première sélection les six romans finalistes, dont la liste sera rendue publique le 15 septembre 2020. les autrices et auteurs nominés devront attendre la remise du Prix pour connaître le nom de la lauréate ou du lauréat, qui se verra remettre la somme de 25.000 € ; quant aux cinq finalistes, ils recevront 2500 € chacun.e.La remise du Prix aura lieu le 12 octobre 2020 en ouverture de la Frankfurter Buchmesse (Foire du Livre de Francfort) et sera diffusée en live stream.Le Prix du Livre Allemand est décerné par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels (la Fondation pour la culture du livre et l'incitation à la lecture de l'Association des Éditeurs et Libraires allemands). Il bénéficie du soutien de la Deutsche Bank Stiftung (Fondation de la Deutsche Bank), ainsi que de la Frankfurter Buchmesse et de la Stadt Frankfurt am Main (municipalité de Francfort-sur-le-Main). La Deutsche Welle soutient le Prix du Livre Allemand en assurant sa promotion en Allemagne et à l'étranger.