Virginie Despentes parmi les finalistes du Prix Man Booker International

Remis chaque année, le Man Booker International Prize est un des prix littéraires les plus attendus. La sélection se resserre et passe de six à dix tout en restant très éclectique. Parmi ces finalistes, on retrouve Han Kang lauréate en 2016 pour The Vegetarian et Laszlo Krasznahorkai lauréat du prix 2015. Et Virginie Despentes et son Vernon Subutex.





Le Man Booker International Prize récompense une œuvre littéraire de fiction traduite en anglais et publiée en Grande-Bretagne. Cette initiative tend à encourager la lecture et la publication de livres traduits, mais aussi de mettre en avant le travail des traducteurs.



Le vainqueur du prix 2018 sera annoncé le 22 mai lors d’une cérémonie au Victoria and Albert Museum de Londres. Il est doté de 50 000 livres anglaises (environ 58 000 euros) à partager entre l’auteur et son traducteur.



Les six finalistes de l’édition 2018 sont :



- Vernon Subutex ( premier tome ) de Virginie Despentes, traduit du français par Frank Wynne.

- The White Book de Han Kang traduit du coréen par Deborah Smith.

- The World Goes On de l’auteur hongrois Laszlo Krasznahorkai traduit du hongrois par John Batki, Ottilie Mulzet et George Szirtespar. (disponible en français)

- Like a Fading Shadow de l’auteur espagnol Antonio Muñoz Molina traduit de l’espagnol par Camilo A. Ramirez (disponible en français)

- Frankenstein in Bagdad de l’auteur irakien Ahmed Saadawi traduit par Jonathan Wright. (disponible en français)

- Flights de Olga Tokarczuk traduit du polonais par Jennifer Croft.



Virginie Despentes - Vernon Subutex tome 1 - Grasset - 9782246857716 - 19,90 € / Livre de Poche 9782253087663 - 7,90 €

Laszlo Krasznahorkai, trad. Joelle Dufeuilly - Seiobo est descendue sur terre - Cambourakis - 978236643291 - 25 €

Antonio Muñoz Molina, trad. P. Bataillon - Comme l'ombre qui s'en va - Seuil - 9782021242690 - 15,90 € / Points - 9782757868751 - 8,30 €

Ahmed Saadawi, trad. France Meyer - Frankenstein à Bagdad - Piranha - 9782371190474 - 22,90 € / Le Livre de Poche - 9782253083252 - 8,20 €