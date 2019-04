Virginie Despentes reçoit le Prix de la BnF 2019

Virginie Despentes (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

En recevant le Prix de la BnF, Virginie Despentes devient la première auteure de fiction à recevoir la récompense. Pour Laurence Engel, présidente de la BnF, « Virginie Despentes est avant tout l’inventrice d’une langue puissante et poétique, à travers laquelle le mot, son rythme, donnent corps à un art jouissif de la narration. Elle nous en avait offert l’an dernier, avec Béatrice Dalle, une version interprétative, avec une orchestrale et brutale lecture de Pasolini, pendant notre festival La bibliothèque parlante. Cette année, le choix du jury de la BnF fait écho avec bonheur à une écriture forte qui nous touche en profondeur ».Pour Jean-Claude Meyer, le fondateur du Prix, « ce prix consacre une auteure majeure de notre littérature contemporaine, provocatrice, qui reflète bien la violence de notre société, après Pierre Guyotat et Michel Houellebecq primés les années précédentes par la BnF ».Écrivaine et réalisatrice de films, Virginie Despentes, née en 1969 à Nancy, a bâti en vingt-cinq ans une œuvre littéraire singulière. Révélée par son premier roman Baise-moi (1994), elle n’a cessé depuis de publier passant de la fiction (Les Jolies choses en 1998, Apocalypse bébé, Prix Renaudot en 2010, Vernon Subutex, prix Anaïs Nin en 2018...) à l’essai (King Kong Théorie en 2006), ou du livre au film — en signant notamment de nombreuses adaptations de ses propres romans (Baise-moi, en 2000 en collaboration avec Coralie Trinh Thi ou encore Bye Bye Blondie en 2011). Parolière et traductrice, Virginie Despentes est membre depuis 2016 du jury du Prix Goncourt.Le jury est composé de Laurence Engel, présidente de la BnF et présidente du jury, Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF et fondateur du Prix, Antonin Baudry, Frédéric Beigbeder, Dominique Bona, Jérôme Clément, Antoine Compagnon, Aurélie Filippetti, Georges Lavaudant, Christophe Ono-dit-Biot, et Élisabeth Quin.Parmi les précédents lauréats du Prix de la BnF, on compte Philippe Sollers (2009), Pierre Guyotat (2010), Patrick Modiano (2011), Milan Kundera (2012), Yves Bonnefoy (2013), Mona Ozouf (2014), Michel Houellebecq (2015), Jean Echenoz (2016), Paul Veyne (2017) et dernièrement Emmanuel Carrère (2018).