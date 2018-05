Virginie Grimaldi au cinéma : deux adaptations de ses romans à venir

Alors que son dernier roman vient tout juste de sortir, Virginie Grimaldi s’apprête à connaître les joies de l’adaptation ciné. En effet, Il est grand temps de rallumer les étoiles sera adapté pour le grand écran.





Avant même que le roman Il est grand temps de rallumer les étoiles ne sorte, les droits du livre avaient été vendus. Un second projet cinématographique, donc, alors que Tu comprendras quand tu seras grande a également été optionné. Le premier sera produit par Romain Brémond et Daniel Preljocaj pour Soyouz Films et le second par Éléonore de Galard pour Mon Label.

« Pour Il est grand temps, j’avais énormément travaillé la documentation », nous explique la romancière, dans un entretien à venir prochainement. « Autant, mes personnages ont une vie indépendante et presque spontanée – en fait, je suis très instinctive avec eux –, autant, pour les décors et les paysages de Scandinavie, j’ai passé des heures à chercher sur des blogs, de quoi m’imprégner. Pour être certaine que tout cela soit cohérent. »

Et d’ajouter en riant : « Je connais tellement bien, que je pourrais être guide ! La Scandinavie m’a toujours attirée, mais je n’ai jamais eu l’opportunité de m’y rendre. J’ai hâte que l’adaptation commence pour assister au tournage là-bas. »







Il est grand temps de rallumer les étoiles raconte la vie d’une mère et de ses deux adolescentes, dans une situation assez douloureuse et complexe. Pour jouer Anna, la mère, Virginie pensait au départ « à Juliette Binoche. Anna est plus âgée, mais elles se ressemblent : des femmes fonceuses, malgré les angoisses qui les tiennent, et assez gouailleuses ».

Quant à Chloé, la plus âgée des deux filles, « j’avais pensé à Camille Berthollet [violoniste et violoncelliste, NdR], qui fait des concerts magnifiques avec sa sœur Julie. Chloé est rousse frisée, comme Camille... »

Et pour Lily. « Non, je n’ai pas d’idée spécifique. Ma nièce s’appelle Lily et je la vois bien ressembler à la Lily de mon roman, plus tard, un peu folle ! »







Virginie Grimaldi – Il est grand temps de rallumer les étoiles – Fayard – 9782213709703 – 18,50 €

Tu comprendras quand tu seras plus grande – Livre de Poche – 9782253069843 – 8,20 €