Vitesse et modernité : accourt le nouveau “Prix de L'Homme pressé”

Nouveau venu dans l’arène littéraire, le prix de l’Homme Pressé saluera un ouvrage francophone (roman, nouvelles, poésie, récit, biographie) dont le style et le sujet évoquent une certaine philosophie de la vie, par la vitesse de l’action, de la pensée, de l’esprit, mais aussi celle de l’information, jusqu’à l’ultra-vitesse des réseaux sociaux.« Héros de roman – Ulysse, Phileas Fogg – ou écrivains, tels que Paul Morand ou Françoise Sagan, la figure de “l’Homme pressé” traverse la littérature. L’Automobile Club de France est heureux de lancer le prix littéraire de “l’Homme pressé”, en hommage à la figure de Paul Morand, membre éminent de l’Auto, qui a légué au Cercle une partie de sa bibliothèque », indiquent ses créateurs.Le jury est composé de douze membres de l’Auto, dont le Président Louis Desanges et le secrétaire du prix, Bertrand de Saint Vincent. Il sera doté de 5000 euros, et sera remis le mardi 24 mars 2020 dans les salons de l’Automobile Club de France.Un autre futurisme qui se réinvente, et pour lequel la figure du poète italien Filippo Tommaso Marinetti aurait tout aussi bien pu être convoquée. L’exaltation de la vitesse, à l’ère des réseaux sociaux et des autoroutes de l’informations semble des plus pertinent.Et parce que les bonnes choses ne connaissent pas de mode, voici l’occasion de hocher de la tête en rythme.