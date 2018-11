Vogue la valise, bande dessinée québécoise de l'année 2018 selon l'ACBD

L'ACBD, association des critiques de bande dessinée, a rendu son verdict : l'intégrale de Vogue la valise, de Siris, publiée par les éditions La Pastèque, a reçu le Prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2018. Album à caractère autobiographique, Vogue la valise relate la jeunesse de la Poule — alter ego de l’auteur — placé en bas âge dans une famille d’accueil...

Touchant témoignage sur un père alcoolique qui entraîne dans son malheur sa famille et surtout la Poule, alter ego autobiographique de Siris, Vogue la valise met en lumière une saga familiale déchirante. Les pieds bien ancrés dans la réalité et l'oeil planant bien haut, Siris jette un regard poétique acide et autobiographique sur son enfance. Premier véritable roman graphique de l'auteur, celui-ci à mis plus de dix ans pour pondre, à travers son style chargé et sa créativité narrative, un récit fort émouvant. Le premier tome à été publié en 2010 mais nous décidons aujourd'hui d'imprimer la nouveauté réunie au tome 1 pour rendre ce pavé de 352 pages plus abordable. Voici donc Vogue la valise - L'intégrale.

L’ACBD tient à souligner la justesse et l’équilibre de l’ouvrage, qui oscille entre l’émotion et l’espoir. Porté par une série de montées dramatiques efficaces, l’auteur fait toujours preuve de retenue, ce qui lui permet de présenter la Poule dans toute sa fragilité, tout en faisant preuve d’une grande résilience.Figure emblématique de la bande dessinée alternative québécoise, Siris s’est fait connaître dans le milieu du fanzinat, avant de publier des titres tels que Cent rides cent boutons (1991), Comix Baloney 1 et 2 (1995 et 1997) ou Rotabagage (1996).Le Prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise, qui vise à mettre en valeur la créativité, la diversité et la richesse de la bande dessinée québécoise au-delà des frontières du Québec, sera remis le vendredi 16 novembre 2018, à 16 h 30, au Salon du livre de Montréal, tenu à la Place Bonaventure.Le résumé de l'éditeur pour Vogue la valise :Vogue la valise : L’Intégrale a été choisi par un vote des adhérents de l’ACBD parmi 86 ouvrages de bande dessinée publiés par des auteurs québécois entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018.L’ACBD tient également à recommander la lecture des deux autres ouvrages finalistes du Prix : Moi aussi je voulais l’emporter, de Julie Delporte et Whitehorse : Deuxième partie, de Samuel Cantin, tous deux publiés aux éditions Pow Pow.