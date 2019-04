Vox, un nouveau salon du livre audio, en juin prochain

« Nous travaillons actuellement à un salon du livre audio, qui ouvrira ses portes dès 2019 », assurait déjà Paule du Bouchet , présidente de la commission livre audio du SNE, en juin dernier. « Cela permettrait une visibilité sur l’ensemble du pays ».Et voilà que ce Salon du livre audio ouvrira ses portes du 11 au 16 juin 2019 dans la commune de Montreuil avec une journée professionnelle qui aura lieu le 13 juin.Le festival se déroulera à la mairie de Montreuil, mais aussi à la Bibliothèque Robert Desnos, au Cinéma Le Méliès, au Conservatoire de Musique et de Danse, à la Librairie Folies d’encre, au Parvis Jean-Jaurès et du Conservatoire et au Square de la bibliothèque.L’entrée est gratuite pour tous, pour permettre à tous de découvrir ce secteur qui ne cesse de croître.« Venez écouter les livres raconter des histoires et lire le monde, découvrir ce secteur en pleine expansion, donner de la voix, jouer avec elle et profiter de ses formes multiples : spectacles, jeux, stations d’écoute, studio d’enregistrement, lectures en tous genres dans la rue, installé dans un fauteuil ou sur un vélo ! » annonce le salon.40 éditeurs de livres audio et de plateformes d’écoute devront être présents, ainsi que des comédiens, des auteurs, des lecteurs et des musiciens.Le Festival est produit par l’Association de Promotion du Livre audio et les amis de la Librairie Folies d’Encre avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis.Le projet a été possible grâce au soutien de la Ville de Montreuil, les Anthropologues, la Librairie Folies d’Encre, la Fondation Orange, la SOFIA, Gallimard, le SNE, la SCELF, la Fondation Crédit Mutuel, Est Ensemble, la Région Île-de-France, le DRAC Île-de-France, le Cinéma le Méliès, le Conservatoire de Musique et de Danse, la Bibliothèque Elsa Triolet, Asler Diffusion, Munki Audio.