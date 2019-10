Wajdi Mouawad remporte Le Grand prix de littérature dramatique 2019

Éperdument amoureux, Eitan et Wahida confrontent la réalité historique contre laquelle ils tenteront de résister.

Mais les choses tournent mal sur le pont Allenby, entre Israël et la Jordanie : victime d’une attaque terroriste, Eitan tombe dans le coma. C’est dans cet espace-temps suspendu qu’il recevra la visite forcée de ses parents et de ses grands-parents, alors que les chagrins identitaires, le démon des détestations, les idéologies torses s’enflamment et que les oiseaux de malheur attaquent en piqué le cœur et la raison de chacun. Que sait-on des secrets de sa famille, de quels revers de l’Histoire et de quelles violences sommes-nous tous les héritiers ? Si l’on naît dans le lit de notre ennemi, comment empêcher que l’hémoglobine en nos veines ne devienne une mine antipersonnel…

Hiver a dix ans. Elle veut noircisser tout ce qui est moche et transporte partout avec elle des photocopies de tableaux de maîtres pour avoir de la beauté à regarder. Avec son amie June, elles sont inséparables lorsqu’elles se retrouvent l’été au bord de l’océan.

Cette année, deux garçons viennent troubler leurs jeux. L’un, Mayo, est arrivé par la mer, l’autre, Le Petit, est un gamin du village. Alors que la grande marée approche, conflits et amitiés nouvelles font des vagues dans la petite bande.

En jouant du suspense, et dans une tonalité vive et joyeuse, la pièce aborde le champ politique — nouveaux arrivants, environnement, solidarité, racismes — et des thèmes propres à la pré-adolescence — amour, courage, jalousie, exclusion, relation aux adultes.

Créé en 2005 à l’initiative de Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la Culture et de la Communication, le grand prix de la littérature dramatique a pour vocation de mettre en valeur le texte dramatique en tant qu’objet éditorial et littéraire. Depuis 2015, un prix Jeunesse est venu s’y ajouter. Les deux sont portés par Artcena, centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre.Après une première sélection le 9 septembre 2019 , les lauréats ont été dévoilés le 14 octobre, à l’occasion de la Journée des Grands Prix au Conservatoire national supérieur d’art dramatique.Résumé de l’éditeur pour Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad :Résumé de l’éditeur pour Noircisse de Claudine Galéa :Cette année, le jury était composé des personnes suivantes : Christophe Rauck, président, Nicolas Bouchaud, Nadine Chausse, Sylvie Chenus, Marianne Clévy, Marie-Sophie Ferdane, Marc Le Glatin, Sandrine Le Pors, Émilie Le Roux, Blandine Masson, Christian Mousseau-Fernandez, Laurent Muhleisen, Philippe Sibeaud, Marc Sussi. Il s’agit de professionnels en lien avec le monde du théâtre.Wajdi Mouawad — Tous des oiseaux — Leméac éditeur/Actes Sud-Papiers, coll. Théâtre — 9 782 330 097 547 — 14 €Claudine Galéa — Noircisse — Éditions Espaces 34, coll. Théâtre contemporain - 9 782 847 051 674 — 9,50 €