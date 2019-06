WarnerMedia prépare un préquel de la saga Dune en série

Le Cycle de Dune est une saga de romans de science-fiction, créée par l’écrivain américain Frank Herbert, dont le premier tome est paru aux États-Unis en 1965, traduit par Michel Demuth chez Robert Laffont en 1970.Elle a eu le droit à de nombreuses adaptations en films, série et jeux vidéo . Parmi celles-ci, on peut citer la première adaptation de Dune par David Lynch en 1984. Ou encore la minisérie du même nom réalisée John Harrison en 2000.En 2016, le réalisateur Denis Villeneuve (Prisoners, Enemy, Premier Contact) annonçait une nouvelle adaptation de l’œuvre de Frank Herbert en deux films : la sortie du premier est prévue pour l’année 2020.WarnerMedia prépare également une adaptation de l’univers en série, baptisée Dune : The Sisterhood. Elle sera un prequel aux films de Villeneuve, mais aura un lieu évident avec ceux-ci.La série dévoilera l’histoire du cycle Dune sous un autre angle, celui du groupement emblématique de la saga : le Bene Gesserit. C’est une fraternité composée exclusivement de « sœurs » dont les membres entraînent leur corps et leur esprit afin d’obtenir des pouvoirs et des capacités surhumaines.Le réalisateur Denis Villeneuve et l’écrivain Jon Spaihts produiront Dune : The Sisterhood aux côtés de la famille de Frank Herbert. Villeneuve réalisera également le pilote de la série.Pour le moment, il n’y a pas d’information sur une date de sortie, ou sur la distribution de la série.Via Engadget