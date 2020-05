Wattpad, depuis la fan fiction aux studios de production de films

illustration igorovsyannykov CC 0

Deux nouveaux films sont sur les rails. Mais cette fois, Wattpad a décidé de prendre entièrement en charge la production . Les textes sont The Hound, de T.L. Bodine et What Happened That Night, de Deanna Camero : pour devenir des œuvres cinématographiques, elles bénéficieront d’un fonds spécifiquement alloué par l’entreprise.L’idée de Wattpad est de financer sur ses propres deniers le développement de projets télévisés ou cinéma. Ce fonds pose une brique supplémentaire dans la croissance de l’entreprise : les données de lectures, et la cote de popularité des textes hébergés permet en effet de pressentir un intérêt du public. Et ne pas attendre la validation de studios tiers.En effet, What Happened That Night a cumulé plus de 1,5 million de lecture et fut publié en ouvrage papier en 2019 par la filiale Wattpad Books. Le prochain livre de Camero, Homewrecker sortira d’ailleurs en 2021. Le scénario a été confié à David Arata, nominé aux Oscars. The Hound profitera de l’écriture d’Angela LaManna.Le premier combine mystère, thriller et adolescence : lutter pour trouver la vérité, et témoigner de la résilience de l’esprit humain face à l’adversité… Le second met en scène une femme qui lutte pour préserver sa famille, face à des forces obscures — suspens et horreur sont au rendez-vous…« Le Wattpad’s Development Fund est la dernière initiative de la société pour verticaliser ses activités », indique l’entreprise. Et ce, « en utilisant les informations reposant sur les données [de lecture] afin de découvrir des histoires et des tendances incroyables qui peuvent être portées pour la télévision, le cinéma et publiées via Wattpad Books ».Partie d’une plateforme qui proposait aux fans de diffuser leurs histoires, extrapolées de leurs romans favoris, la société devient maintenant un opérateur global. Des projets qui ne sont pas sans rappeler ceux présentés par le groupe Editis , en France, désormais propriété du groupe Vivendi.« Faire rayonner l’auteur à 360°, sur tous les supports, cela signifie qu’il faut élargir l’assiette des revenus, en suggérant des pistes qui correspondent. Certains préféreront intervenir lors de conférences, d’autres pour des master class », indiquait Michèle Benbunan, à la tête d’Editis. Avec la force de frappe de Vivendi, nul doute que les projets sur la table sont nombreux...