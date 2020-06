Wattpad : une nouvelle stratégie pour la production de film

Une stratégie de l’entre-deux

Fin mai, Wattpad affirmait son ambition de s’attaquer au monde du cinéma en prenant entièrement en charge la production de deux de ses textes. The Hound, de T.L. Bodine et What Happened That Night, de Deanna Camero allaient bénéficier de fonds spécifiquement alloués par l’entreprise.Cette décision faisait partie intégrante d’une stratégie à long terme de la compagnie qui annonçait constituer un « Wattpad Development Fund » pour proposer sa propre programmation plutôt que de dépendre entièrement des partenaires de production qu’elle avait à l’époque.Mais la récente association de la plateforme de fan fiction avec le producteur australien Screen Queensland montre que l’entreprise n’est pas encore prête à se passer complètement des studios et souhaite continuer de mettre en place des relations privilégiées avec certains acteurs du secteur. Cependant Wattpad ne revient pas complètement sur ses positions : l’accord passé avec Screen Queensland est des plus originaux.Les deux sociétés comptent s’appuyer sur les utilisateurs de Wattpad à travers le monde tout au long du processus de production. Les bases de données de la plateforme serviront à sélectionner les textes les plus populaires et les réactions et conseils des internautes seront pris en compte. Comme le souligne Publishing Perspectives , l’idée est d’attirer une base de fans, très engagée dans le projet, vers l’adaptation cinéma.Wattpad et Screen Queensland sélectionneront trois textes qui seront ensuite mis en développement. Les 12 mois suivants seront consacrés à la réécriture et aux détails de l’adaptation, pour lesquels l’avis du public sera demandé au quotidien. Ce partenariat, spécialement mis en place pour la plateforme, démontre la volonté des studios de s’adapter aux exigences de l’entreprise.Crédit photo : Karmraj Chudasama CC BY 2.0