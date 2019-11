Websérie : l’art de la procrastination sur Arte, signée Guillaume Podrovnik

Avec cette nouvelle websérie, Guillaume Podrovnik propose un tour d’horizon d'un art qui n’a certes rien de nouveau, mais à qui les réseaux sociaux ont conféré une image plus cool. Le réalisateur en interroge alors les tenants : que cache cette ode à la paresse forgée par la procrastination? Renfermerait-elle une forme de résistance au système de notre société moderne, en perpétuel manque de temps ? Ou bien n’est-elle simplement que le propre de l’homme, éternel paresseux ?La websérie sera déclinée en 7 épisodes, à l’instar des sept jours de la semaine, ici envisagés comme faisant preuve d’une tragique improductivité. Prenant vie dans un décor de bazar assumé, avec prolifération de post-it affichés à l'écran, elle donnera la parole à des experts venus de tous bords. Philosophes, journalistes, écrivains, sociologues, historiens ou encore économistes, y décrypteront cette habitude en la donnant à voir sous un meileur jour, et finalement pas si néfaste.Guillaume Podrovnik convoque également quelques grands noms de la littérature, véritables procrastinateurs insoupçonnés . Tel le génie et prolifique Léonard de Vinci, qui était néanmoins incapable de finir une toile, ou encore Victor Hugo, Herman Melville – ou Mozart, dans le domaine musical.Guillaume Podrovnik est auteur de plusieurs ouvrages, tel l’album de bande desssinée Tout doit diparaitre ! paru en 2007 aux éditions Danger Public, ainsi que de divers documentaires qui rendent compte des affinités du réalisateur avec l’univers de la bande dessinée. Entre autres, son documentaire Lucky Luke, la fabrique du western européen, diffusée en 2016 sur Arte. Il avait déjà commencé à aborder le thème de la procrastination à travers le dessin, dans un album intitulé Sysiphe le Procrastinateur, paru en 2017. Une publication qui avait pu voir le jour suite au lancement d'un appel au financement participatif sur KissKissBankBank.Dans cette nouvelle création, il nous plonge au cœur d’un univers aux séquences fantaisistes, qui alignent des vidéos de LOLCATS avec des to-do list, deux méthodes de diversion bien connues des procrastinateurs postmodernes.