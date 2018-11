Wendy Delorme reçoit le Prix Joseph, pour sa première édition

Le Jury du prix Joseph, composé de Thibault Loucheux (président), Christophe Beaumard, Marine Chane-Law, Joséphine Cueille, Émilie Laget, Mathéo Philbert, Olivier Pince et Ulysse Terrasson, a décerné son prix à Wendy Delorme pour son roman Le corps est une chimère, publié aux éditions Au diable Vauvert.









En quelques mois, le

prix Joseph

est parvenu a attirer l'attention des lecteurs, du milieu littéraire et des médias, notamment en s'associant à des institutions tels que la librairie Sauramps ou le journal Midi Libre, mais aussi grâce à un parrain exceptionnel en la personne de Nicolas Rey.

Le Jury félicite Wendy Delorme pour son roman qui « parvient à placer l'humain au centre de son œuvre, dans une époque où la nuance n'est malheureusement pas toujours une priorité. Nous sommes persuadés que ses thèmes et son style percutant sauront combler les passionnés et redonner le goût de la lecture à la nouvelle génération. Félicitation également à la maison d'édition Au diable Vauvert , et à Marion Mazauric qui a eu le courage d'installer son lieu de publication dans notre belle région, ainsi que pour son audace d'avoir choisi ce roman ».Le prix Joseph se félicite de la réussite de cette première édition qui a surpassé ses objectifs originels les plus fous.« Ce dernier est une des influences les plus importantes de la nouvelle génération que le prix Joseph défend. Nous sommes animés par la volonté que le prix Joseph devienne l'un des rendez-vous incontournables de la rentrée littéraire. Cette première édition nous a montré la voie », indique Thibault Loucheux, président du prix.