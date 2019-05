Wikimédia organise une journée Culture et Numérique pour les professionnels

Charlotte Henard, CC BY SA 2.0

De la fiabilité des projets Wikimedia aux nouveaux enjeux du numérique

Un programme riche au coeur des pratiques numériques d'aujourd'hui et demain

Depuis de nombreuses années maintenant les projets Wikimedia proposent un accès libre et gratuit aux différents savoirs. La qualité des informations proposées n'a cessé de s'accroître autant que leur volume grâce au formidable travail de contributeurs bénévoles et à l'investissement grandissant d'institutions culturelles détentrices de richesses qui participent aujourd'hui à la fiabilité de Wikipédia et ses projets associés.Les nombreuses institutions culturelles , surnommées GLAM en anglais (acronyme de Galeries, Librairies, Archives and Museum) ont ici un rôle fondamental à jouer autant dans la participation à un mouvement international de partage des connaissances que dans la sauvegarde, la diffusion, et la valorisation de données et contenus souvent cloisonnés, dont les usages évoluent à l'ère du numérique et dont de nombreuses audiences sont encore privées. Dans ce cadre, Wikimédia France noue des partenariats avec les institutions culturelles afin de les soutenir et les guider dans ces démarches.Dans ce contexte faisant émerger des nouvelles pratiques collaboratives ou des engagements politiques d'open data et d'open content, les Journées Wikimedia Culture et Numérique souhaitent favoriser la compréhension de l'univers Wikimedia par les institutions culturelles et les accompagner et soutenir dans leur démarche d'usage de plateformes incontournables du numérique. Faisant écho aux « Rencontres Wikimédia 2010 » et à la journée du 29 mars 2019 « Valoriser les collections patrimoniales... sur les wikis » à l'INHA, elles sont ouvertes aux professionnels et étudiants, ainsi qu'aux chercheurs qui s'interrogent ou veulent approfondir leur maîtrise des projets Wikimedia.Institutions culturelles ou scientifiques, curieuses de découvrir le rôle des projets Wikimedia et les opportunités qu'ils offrent pour l'ouverture, la diffusion et la valorisation des données et contenus patrimoniaux, acteurs de l'open data, du libre ou des biens communs informationnels, tous sont les bienvenus aux Journées Wikimedia Culture et Numérique 2019 !Le programme de ces journées alternant entre tables rondes, présentations de projets et ateliers d'apprentissage fera également la part belle aux échanges informels.Les participants pourront attendre de cet événement :- Une aide à la compréhension du mouvement wikimédien : parties prenantes, valeurs, objectifs, moyens et limites ;- Des ateliers de découverte et de formations pour différents niveaux à la contribution aux projets (Wikipédia, Wikidata, SPARQL, Wikimedia Commons...) ;- Des retours d'expérience sur des actions déjà mises en place par des musées, archives, bibliothèques ou universités ;- Des réflexions sur les enjeux de l'open data, de l'open content, des licences libres et de la diffusion sur des projets ouverts et accessibles à toutes et à tous.Rendez-vous dès le jeudi 23 mai aux Archives Nationales de Pierrefitte-sur-Seine !Plus d'informations : Accueil et programme de l'événementParticiper : Lien vers les inscriptionsRenseignements pratiquesLieu :L'événement aura lieu les 3 jours aux Archives Nationales, 59 rue 93380 Guynemer Pierrefitte-Sur-Seine.Accès :Métro ligne 13, station Saint-Denis Université.L'entrée est gratuite sur inscription préalable.Une traduction simultanée sera mise en place pour les présentations en anglais.