Will Smith ne jouera pas Deadshot dans Suicide Squad 2

Will Smith (Gage Skidmore - CC BY-SA 2.0)

On prend les nouveaux et on recommence

Vers une réussite héroïque et collective ?

Après Ben Affleck , c'est au tour de Will Smith de quitter le navire de l'univers DC Comics. En effet, selon Variety , l'acteur ne pourra remettre le costume de Floyd Lawton en raison d'une incompatibilité d'emploi du temps. Le média ajoute que l'acteur et les studios Warner Bros. ont mis fin à cette collaboration en bons termes.Deadshot reste néanmoins un membre essentiel de la Suicide Squad. Pour le moment, James Gunn et ses équipes n'ont pas encore organisé de casting concernant le personnage.Concernant l'avenir de Margot Robbie dans le rôle d'Harley Quinn, aucune précision n'a encore été communiquée. Elle devrait, pour le moment, être à l'affiche de ce deuxième opus.Le tournage devrait démarrer en septembre 2019 à Atlanta, selon le magazine The Wrap . D'ici là, nous aurons sans aucun doute l'occasion de découvrir la composition du nouveau casting. Le film est attendu en salles le 6 août 2021.Néanmoins, le choix de poursuivre les aventures de la Suicide Squad peut paraître étonnant. En effet, la franchise cinématographique de DC Comics semble être sur la bonne voie depuis le succès d’Aquaman.C'est suite aux retours très mitigés de la presse et du public concernant le film Justice League (qui regroupait un grand nombre de super-héros à la manière des Avengers) que Warner Bros Pictures a préféré se concentrer sur le développement des films solos pour ses héros.C'est d'ailleurs pour cela que l'on devrait bientôt voir débarquer le héros Shazam ! sur grand-écran. En effet, la sortie en salle est prévue pour ce printemps, en avril 2019, avec Zachary Levi dans le rôle principal.Espérons donc que l'univers DC ne renoue pas avec ses vieux démons avec ce deuxième volet de Suicide Squad.Le premier long-métrage de la Suicide Squad a cependant été un succès financier. En effet, il a rapporté près de 750 millions $ à travers le monde pour un budget de 175 millions $ (promotion et publicité exclues).Concernant l'actualité de Will Smith, l'acteur apparaîtra prochainement dans le rôle du génie bleu du remake d'Aladdin (Studios Disney), qui sortira en salles le 24 mai.