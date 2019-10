William Shakespeare à la lumière d'un jeu d'ombre signé Daku

Daku, dont le pseudonyme signifie « bandit » en indien, est un street artiste originaire de Delhi, qui a débuté en 2008 dans plusieurs villes indiennes avant de se produire à travers le monde.Comme la plupart des street artistes, on en sait peu sur lui, si ce n’est qu’il serait né en 1984 et qu’il aurait travaillé pour une agence de publicité avant de se lancer dans le graffiti à partir de 2006. C’est suite à de premières collaborations avec des artistes comme JonOne, basé en France et cofondateur du Crew 156, ou encore Bond and Zine, que Daku commence à se faire connaître plus largement dans le monde de l’art urbain.C’est à l’occasion de la dernière édition du festival Life is Beautiful, organisé des 20 au 22 septembre derniers à Los Ageles, que le street artiste a produit sa dernière création.Celle-ci est exposée sur la façade de la maison JustKids, partenaire du festival. L’artiste y a fait figurer une citation de William Shakespeare, en fixant à la verticale des lettres en fer peintes en blanc, soit de la même couleur que le mur. Le message n'étant alors rendu lisible que par l’entremise des rayons du soleil, au travers d’un jeu d’ombre. Une œuvre qui, en somme, sait vivre avec son temps.Cette dernière création est toujours visible sur la façade JustKids, et vient prolonger le travail de l’artiste, connu pour ses jeux de réflexions diverses.Le festival Life is beautiful est né il y a 7 ans, avec la collaboration de la maison JustKids, spécialisée dans la production et la promotion d’artistes engagés. Créée en 2014 par la conservatrice franco-américaine Charlotte Dutoit, JusKids propose des expositions, organise des festivals d’œuvres d’art publiques et accueille des artistes en résidence.