William Shakespeare était bisexuel, affirment les chercheurs

La sexualité de Shakespeare est une source d’intérêt parmi les universitaires depuis des décennies. L’amour du dramaturge pour le déguisement, le travestissement et le jeu sur les identités fascinent les spécialistes des siècles après sa mort. Il est même courant de penser que l’auteur lui-même serait un déguisement, un nom d’emprunt pour un autre écrivain. L’année dernière , une chercheuse assurait ainsi que la poètesse Émilia Bassano Lanier était à l’origine des pièces et des poèmes signés Shakespeare. Au fil des années, les théories concernant l’identité du dramaturge sont ainsi devenues une sorte de marronnier littéraire, sur lequel il reste intéressant de s’arrêter.Dans un ouvrage à paraitre chez Cambridge University Press le 10 septembre prochain, Sir Stanley Wells et le Dr Paul Edmondson explorent eux aussi l’identité sexuelle du célébrissime dramaturge. Les deux chercheurs offrent au monde une nouvelle théorie qui ressemble à une troisième partie de dissertation, une synthèse des théories existantes.Pour leur étude, les deux universitaires ont repris 154 sonnets du dramaturge avant de rajouter les poèmes contenus dans ses pièces, pour un total de 182 textes. Les deux courageux archivistes ont ensuite tâché de les réorganiser pour les remettre dans un ordre chronologique. Cette analyse historique et littéraire des textes permettrait aujourd’hui d’affirmer que Shakespeare s’adresse parfois à un homme, parfois à une femme dans l’expression de ses désirs.Depuis le milieu des années 80, il est courant parmi les théoriciens de penser que Shakespeare comme homosexuel. Des voix discordantes s’élevant ça et là pour rappeler son union avec Anne Hathaway et ses enfants. Pour les deux chercheurs, le poète aurait eu des relations avec des personnes des deux sexes au cours de son mariage de 34 ans.« Le langage de la sexualité dans certains des sonnets, qui s’adressent définitivement à un sujet masculin, ne nous laisse aucun doute sur le fait que Shakespeare était bisexuel », a déclaré le Dr Edmonsdson. En tout cas, qu'il a pu s'amuser à le faire croire.Rendez-vous pour la prochaine théorie.Via The Telegraph