Wonder de R. J. Palacio bientôt adapté en musical à Broadway

« Je suis ravie et très reconnaissante que Wonder soit adapté au théâtre par cette incroyable équipe », a déclaré Raquel Jaramillo Palacio dans un communiqué. « Ce qui m’a toujours fasciné avec les comédies musicales, c’est leur caractère intemporel, cette capacité à résonner à travers le monde et à travers les générations. Et le message de Wonder est justement un canon pour toutes les époques. C’est un rêve devenu réalité. »Jill Furman, connue notamment pour avoir produit Hamilton : An American Musical, sera en charge de l’adaptation de Wonder en comédie musicale.« Pour l’adaptation au cinéma, j’ai pleuré tout au long du film. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser qu’il y avait une musicalité dans la voix des personnages et dans l’histoire en général » a souligné Furman. « Wonder célèbre la différence de manière si magnifique que nous devrions tous l’admirer et l’imiter. » Wonder avait été adapté par Stephen Chbosky en 2017 d’après le scénario de Steven Conrad et Jack Thorne avec à l’affiche Julia Roberts, Jacob Tremblay et Owen Wilson. Il a été produit par Lionsgate, Mandeville Films, Participant Media et Walden Media.L’adaptation de Wonder en comédie musicale fait partie d’un projet plus large, celui d’adapter les films et séries produits par Lionsgate sur les planches de Broadway. En effet, la société de production avait déjà annoncé l’adaptation de sa célèbre série Nashville, en musical.Via Deadline