Wonder Woman : un film consacré aux Amazones en projet

Sim @PattyJenks confirmou que a WB desenvolve um filme focado nas Amazonas!



Ela não irá dirigir, mas trabalhará na produção executiva! Sem maiores detalhes. #MulherMaravilha1984 https://t.co/8Dv9be8llB — @mpmorales (@mpmorales) December 8, 2019

Plus coloré et peut-être un peu plus déluré, le prochain film mettant en scène Wonder Woman, intitulé Wonder Woman 1984, a montré ses premières images avec une bande-annonce publiée il y a quelques heures. DC Comics n'hésite pas à mettre en avant son personnage comme « l'héroïne qui a bouleversé le genre » des films de super-héros, et ne compte pas en rester là.Il semblerait ainsi que Warner Bros ait en projet la sortie d'un film dérivé des longs-métrages Wonder Woman, qui s'intéresserait de plus près à la vie des Amazones et à l'île de Themyscira. Si Patty Jenkins, réalisatrice des deux films Wonder Woman, ne devrait pas réaliser ce long-métrage, elle figurerait néanmoins au générique en tant que productrice exécutive.A priori, il ne s'agirait pas d'un film revenant sur les origines de Wonder Woman, et indépendant du DC Universe, comme le récent succès Joker , qui figure parmi les longs-métrages les plus couronnés de succès de l'année pour Warner Bros.Si le prochain film Wonder Woman doit sortir en salles le 5 juin 2020, il n'y a pour l'instant aucune information quant au début du tournage de cet éventuel spin off...