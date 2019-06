Woody Harrelson incarnera “l'homme le plus dangereux d'Amérique”

Woody Harrelson a décidé d'incarner le personnage de Timothy Leary, l’homme le plus dangereux d’Amérique, dans la mini-série The Most Dangerous Man in America. Leary militait activement pour l’utilisation scientifique de drogues psychédéliques, ce qui lui a valu d'être pourchassé par le gouvernement Nixon, dans les années 1960 et 1970.









La mini-série est inspirée du roman de Bill Minutaglio et Steven L. Davis, The Most Dangerous Man, publié aux États-Unis en 2018. Les événements relatent l'évasion de Timothy Leary de sa prison et sa cavale en 1970. Après avoir réussi à convaincre la compagnie Weather Underground de l'aider, il est devenu une figure marquante de la contre-culture sous le slogan « Turn on, tune in, drop out » (« Vas-y, mets-toi en phase, et décroche ») et visait à renverser le gouvernement.



Afin de le retrouver, le Président Nixon avait annoncé une chasse à l'homme mondiale qui a duré 28 mois et s'est déroulée parmi les radicaux locaux, les aristocrates européens, un avant-poste des Black Panthers en Algérie, un trafiquant d'armes international, les hippies de la Brotherhood of Eternal Love et des agents secrets sur quatre continents.



En plus du rôle principal, Woody Harrelson a été désigné comme producteur exécutif du projet aux côtés de Lukes Davies. Ils seront aidés par Tim White, Trevor White et Allan Mandelbaum. Les droits d'adaptation sont gérés par Wiip and Star Thrower Entertainment.