Yannis La Macchia deuxième lauréat du Prix du récit dessiné

Pour sa seconde édition, le Prix du récit dessiné de la SCAM revient à Yannis La Macchia pour son récit graphique Des Bâtisseurs paru aux éditions Atrabile. Lamia Ziadé a également reçu la mention du Jury pour Ma très grande mélancolie arabe chez P.O.L. Les prix seront remis aux lauréats lors de la fête des Grands Prix le 22 juin à Paris, dans les locaux de la SCAM.









Le prix du récit dessiné est né en 2017 et récompense des œuvres dessinées de fiction ou de non-fiction en langue française dont les dessins et les textes qui composent le livre sont réalisés par le même auteur.



Cette année, le jury était composé d’Aurélie Blard-Quintard, Nadia Benchallal, Pascal Boille, Alain Frappier, Élise Griffon, Isabelle Jarry, Thierry Murat (lauréat 2017) et Damien Roudeau. Yannis La Macchia et son œuvre Des Bâtisseurs, prennent la suite de Thierry Murat et de son récit Etunwan Celui-Qui-Regarde.



La sélection 2018 comprenait : Les Amours suspendues de Marion Fayolle aux Éditions Magnani, L’Aimant de Lucas Harari aux Éditions Sarbacane, Des bâtisseurs de Yannis La Macchia aux Éditions Atrabile, Les Damnés de la Commune de Raphaël Meyssian aux Éditions Delcourt, Manifeste incertain 6 de Frédéric Pajak aux Éditions Noir sur Blanc, La Nuit du Misothrope de Gabrielle Piquet aux Éditions Atrabile, Street Paris de Simon Pradinas aux Éditions Chêne, Ma très grande mélancolie arabe de Lamia Ziadé aux Éditions P.O.L.



Des Bâtisseurs est le premier livre de Yannis La Macchia, il avait été sélectionné en janvier dernier au festival d’Angoulême. Le résumé de l’éditeur :



Quelque part, dans un monde qui pourrait être le nôtre, dans un environnement dont se dégage quelque chose de sauvage et d’insoumis, des hommes et des femmes s’affairent autour d’étranges constructions. À travers les visions de ces bâtisseurs se dessine alors le portrait d’une société animée par une envie, une nécessité : celle de construire.

C’est cette étrange envie, celle de bâtir, de créer, que questionne le livre de Yannis La Macchia, ainsi que la place même de celui qui construit. Des Bâtisseurs est un livre profondément singulier, qui bouscule le lecteur et la notion de récit, qui s’attache à questionner l’idée de création, sa place et son importance dans notre monde.



Illustratrice et artiste française d’origine libanaise, Lamia Ziadé reçoit cette année la mention du jury pour Ma très grande mélancolie arabe chez P.O.L.. Elle fait suite à Catherine Meurisse et à son ouvrage, La Légèreté chez Dargaud.



