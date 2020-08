Yasmina Reza reçoit le Prix Jonathan Swift 2020

Photographie : Yasmina Reza, pour la remise du Prix Renaudot, en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Doté de 20.000 francs suisses, le Prix Jonathan Swift 2020 est revenu à Yasmina Reza. « Yasmina Reza n'écrit aucun texte comique ou satirique. Mais grâce à sa capacité d'observation des gens et des situations, la comédie et la satire surgissent naturellement dans ses œuvres », ont précisé les organisateurs dans un communiqué publié ce dimanche 30 août 2020 et relayé par l'Agence télégraphique suisse.Reza recevra sa récompense le 15 novembre prochain au Literaturhaus de Zurich. Outre le Prix Renaudot en 2016, l'œuvre de Yasmina Reza a déjà été saluée par des prix Molière de l'auteur francophone vivant, le Grand prix du théâtre de l’Académie française ou encore le prix littéraire Le Monde.Le Prix Jonathan Swift, créé en 2015 par Werner Dessauer, est remis par la fondation qui porte son nom. Yasmina Reza succède à l'écrivain américain David Sedaris, récompensé en 2019.La récompense rend hommage à Jonathan Swift, écrivain satiriste irlandais, auteur des Voyages de Gulliver (1721), une des plus importantes œuvres de la littérature anglophone.



