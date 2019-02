Yorgos Lanthimos adaptera 1275 âmes, roman noir de Jim Thompson

Yorgos Lanthimos (Mpotis - CC BY-SA 4.0)



C'est Imperative Entertainment qui est à l'origine du projet. Yorgos Lanthimos devrait produire le film aux côtés de Ryan Friedkin, Andrew Lowe et Ed Guiney (Element Pictures) ainsi que John Alan Simon (Discovery Productions). Le casting potentiel n'a pas encore été révélé pour le moment.1275 âmes nous plonge dans le quotidien du shérif Nick Corey, dans la seconde moitié des années 1910. Les habitants de Pottsville, petite ville du Texas, sont heureux de l'élection de Nick. C'est un homme débonnaire, un peu simpliste, inoffensif, mais très accommodant.En effet, à cause d'un cruel manque d'autorité, ses protégés ne tardent pas à bafouer la loi sans vergogne et, si notre shérif se présente pour rétablir l'ordre, il est humilié lors de scènes publiques. De plus, aux ennuis liés à l'autorité s'ajoute une situation conjugale peu reluisante avec sa femme, qui préfère de loin aller flirter avec son beau-frère.C'est dans ce contexte qu'arrivent doucement les prochaines élections. Un solide candidat, qui plaît à une partie de l'électorat, commence à s'imposer au suffrage pour succéder à Nick. Le shérif simplet, armé de son sens de l'humour et sa vision optimiste de la vie, se met à tuer méthodiquement tous ceux qui l'avaient traîné dans la boue depuis le début.Le roman a déjà été adapté une fois sur grand-écran, en 1981, par Bertrand Tavernier sous le titre Coup de Torchon. Le cinéaste avait délocalisé l'intrigue dans une petite ville perdue d'Afrique de l'empire colonial français.Dans le rôle du policier débonnaire et tueur, on retrouvait à l'époque Philippe Noiret, qui est, comme dans le roman, le narrateur de l'intrigue.Le récent film de Lanthimos, La Favorite, figurait parmi les chouchous de la 91e cérémonie des Oscars avec ses dix nominations. Cependant, le film n'est reparti qu'avec une seule statuette, celle de la meilleure actrice décernée à Olivia Colman. Le long-métrage met également en scène Emma Stone (La La Land) et Rachel Weisz (Désobéissance).L'intrigue nous ramène au début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. De l'autre côté de la Manche, la reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile.Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail renoue avec ses racines aristocratiques et parvient à gagner la confiance de la reine. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera rien ni personne contrecarrer ses plans.via Hollywood Reporter